Як зробити морську воду придатною для пиття за декілька хвилини: інноваційна розробка

Прісна вода складає всього лише 2,5% від всієї води на Землі. Через це, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 785 мільйонів людей не мають доступу до чистої питної води. Як забезпечити цих людей чистою прісною водою для пиття?

Один із виходів з ситуації полягає в тому, що можна опріснювати морську воду. Корейський інститут цивільної інженерії та будівельних технологій оголосив про розробку стабільної мембрани з нановолокна для перетворення морської води в питну за допомогою процесу мембранної дистиляції. Інноваційна розробка, можливо, допоможе подолати дефіцит питної води у багатьох країнах світу.

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Переваги системи опріснення, розробленої у Південній Кореї / Фото Elsevier

Детальніше про розробку вчених

Проблема систем опріснення води, які працюють за принципом мембранної дистиляції полягає у тому, що якщо під час процесу опріснення на мембрані спостерігається змочування, мембрану необхідно замінити. Така проблема характерна для тривалих операцій. Якщо мембрана повністю змочується, це призводить до неефективних показників дистиляції.

Нова технологія, розроблена у Південній Кореї базується на останніх технологіях у галузі нановолокон. Розроблена технологія може запобігти проблемам змочування, а також поліпшити довгострокову стабільність. Тривимірна ієрархічна структура повинна бути сформована нановолокнами в мембранах для більшої шорсткості поверхні, що надасть їй здатність краще відштовхувати воду та, відповідно, не змочуватися.

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В ході досліджень було виявлено, що мембрана із нановолокна відштовхує 99,99% солі протягом 1 місяця роботи. Результати показали, що мембрана добре працює, не маючи проблем зі змочування та засмічення.

На впровадження розробки у масове виробництво знадобиться час, щоб провести усі необхідні тестування. Та дослідники уже впевнені у надійності технології, яка допоможе подолати проблеми з обмеженим доступом до прісної води.