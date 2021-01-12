Наприкінці 2020 року Xiaomi випустила свій новий флагманський смартфон Mi 11. Вже незабаром має вийти просунута Pro-версія. Та, камера, кажуть експерти, розчарує.

В мережі вже з'явилися знімки, які демонструють можливості основної камери Xiaomi Mi 11 при зйомці в нічний час. Ці фото доступні на сторінці інформатора і дизайнера Бена Гескіна у Twitter.

До теми Xiaomi Mi 11 вже можна замовити за межами Китаю, але ціна – значно вища

Що відомо про камеру Xiaomi Mi 11

За чутками, пристрій отримає головний датчик зображення Samsung ISOCELL HMX (S5KHMX) з роздільною здатністю 108 Мп оптичного формату 1/1,33 дюйма з пікселями розміром 0,8 мкм.

Як знімає Xiaomi Mi 11 Pro: фото

При цьому Гескін каже, що цього разу компанія Xiaomi відмовилася від 108 мегапікселів на користь 50 мегапікселів в смартфоні Mi 11 Pro.

Цікаво, що такий же сенсор має з'явитися в моделях серії Huawei P50.

Анонс

Глобальна версія Xiaomi Mi 11 вже схвалена для виходу в різних країнах світу. За чутками, його представлять вже у лютому.