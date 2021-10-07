Як знайти океан на екзопланеті: відповідь науковців

Екзопланети – це планети, які обертаються навколо далеких зірок. Сьогодні науковці розробили кілька методів, з допомогою яких виходить успішно виявляти космічні тіла за десятки та сотні світлових років від Землі. Та дізнатися про те, що знаходиться на поверхні планети – справа значно складніша.

Станом на 7 жовтня 2021 року відкрито понад 4 800 екзопланет. Та ще тисячі об'єктів чекають на підтвердження статусу. Наприклад, лише у NASA "чекають" на підтвердження або спростування статусу екзопланети понад 7 700 кандидатів. Як можна помітити, кількість планет невпинно зростає. Тому тепер вчені перемикаються з "відкрити екзопланету" на "дослідити екзопланету".

Читайте за темою Екзопланети: як та для чого людство шукає світи схожі на Землю

Обертання планет навколо зірки HR 8799: дивитись відео

Як дізнатися характеристики далекої планети

Дослідження характеристик екзопланет – важливий крок у розумінні їхньої еволюції. Адже знання про те, які умови є на тій чи інші планеті дозволять, наприклад, оцінити перспективу можливості виникнення життя.

Два американські вчені сконцентрували свої зусилля на пошуку океанів на далеких космічних тілах. Для цього потрібно вести спостереження за екзопланетою, коли та перебуває у певній фазі (немов Венера). Світло материнської зірки відбивається від атмосфери чи поверхні, а наші пристрої фіксують його. Завдяки дослідженню спектра можна виявити воду, встановити склад атмосфери, свідчення фотосинтезу. Вчені говорять, що теоретично можливо навіть виявити штучне освітлення, якщо воно присутнє.

Для проведення таких точних досліджень потрібно використовувати телескопи нового покоління. Наприклад, James Webb, апаратура якого має дозволити проводити такі дослідження. Щоправда, "Джеймс Вебб", ймовірно, цього робити не буде, адже перед ним стоятимуть інші задачі. Тому науковцям потрібно чекати на інші телескопи.