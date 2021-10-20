Як знайти кратер від падіння метеорита

Періодично у поверхню нашої планети врізаються космічні тіла – метеорити, астероїди чи комети. Якщо тіло було достатньо великим та міцним, йому вдається подолати атмосферу та не розвалитися на шматки. Тоді воно на величезній швидкості врізається у поверхню, породжуючи вибух. Після цього лишається кратер, який можна знайти.

Звісно, що далеко не всі метеорити утворюють кратер. На щастя, у переважній більшості випадків космічні тіла є досить маленькими та згорають в атмосфері. Тоді ми спостерігаємо за метеором чи болідом, якщо тіло було дуже яскравим. Якщо ж уламок досягнув землі – це вже метеорит. Більшість з них невеликі та не утворюють кратера. Але подекуди трапляються тіла, які мають достатню масу та швидкість, щоб досягнути Землі, породивши кратер. Всього на Землі виявили близько 190 кратерів різного діаметра. Ударів було, звісно, більше, але ерозія та різні геологічні процеси поступово стирають їх з обличчя планети.

Читайте на сайті Метеор, метеорит, метеороїд: що це таке та чим відрізняються ці об'єкти



Німецьке місто Нердлінген розташоване майже в центрі метеоритного кратера / Фото Wikipedia

Що допоможе в пошуку кратерів

Давні кратери, які також називають астроблемами, можна знайти й на території України. Для зручного пошуку можна скористатися або відповідною сторінкою у Вікіпедії, або ж інтерактивною мапою Asteroid & Meteorite Impact Craters, яка допоможе зорієнтуватися.

Проте відносно Asteroid & Meteorite Impact Craters слід зазначити, що туди внесені не усі дані. Наприклад, там не позначене місце падіння Сіхоте-Алінського метеорита. Подія сталася у 1947 році. Космічне тіло фрагментувалося ще у повітрі, що спричинило метеоритний дощ – падіння численних уламків на Землю. Через це утворилося понад 100 кратерів з діаметром від 1 до 28 метрів.

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Найбільші кратери від падіння космічних тіл можна знайти в Африці та Північній Америці:

Астроблема Вредефорт розташована на території Південноафриканської Республіки. Під час удару астероїда, діаметром 10 – 15 кілометрів близько 2 мільярдів років тому, утворився кратер, діаметром до 300 кілометрів. Сьогодні свідчення давнього удару можна побачити лише з повітря – це 160-кілометровий кратер.

Другий найбільший підтверджений кратер – це сумнозвісний Чиксулуб. Утворення цієї астроблеми пов'язане із вимиранням динозаврів 66 мільйонів років тому, коли у Землю врізався астероїд, діаметром близько 10 кілометрів. Сьогодні кратер Чиксулуб має діаметр 150 кілометрів, але його дуже важко візуально виявити.

Менші підтверджені кратери можна виявити в інших частинах світу: кратер Садбері (130 кілометрів), кратер Попігай (90 – 100 кілометрів), Манікуаган (100 кілометрів).

Кратери Вредефорт, Чиксулуб, Садбері, Попігай та Манікуаган / Фото Wikipedia