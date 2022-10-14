Група вчених та астрономів детально розповіла про те, які артефакти нам варто шукати, якщо ми сподіваємося виявити сліди іншопланетних цивілізацій у Сонячній системі. Вони також розповіли, які інструменти для цього може застосовувати і застосовує людство.

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Яке життя ми шукаємо у всесвіті

Існує кілька основних методів полювання на розум за межами Землі. Перший підхід полягає в пошуку ознак будь-якого виду життя взагалі, розумного чи іншого. Це, безумовно, найпоширеніший метод в астрономії, і зазвичай він націлений на інші зоряні системи – наприклад, пошук хімічних речовин, створених життям, в атмосферах інших світів.

Але пошук позаземного життя також може відбуватися й у межах Сонячної системи, на таких об'єктах, як Марс і супутник Сатурна Титана, атмосфера якого багата на вуглеводні.

Інший підхід полягає у тому, щоб шукати саме розумне життя, тому що, ймовірно, розумні інопланетяни здатні дати знати про свою присутність набагато легше, ніж мікроби. Наприклад, ми можемо шукати комунікабельних інопланетян, які транслюють своє існування в радіо- або оптичних хвилях. Пошук штучних радіосигналів – це хліб і масло пошуку позаземного розуму організації SETI.

Але розумні прибульці можуть залишати й інші підказки. Якщо вони стануть здатними будувати так звані мегаструктури, як рої Дайсона, наприклад, то ми зможемо виявити ці мегаструктури при пошуках інших систем. Наприклад, досить великі структури навколо зірки змінюють світло, яке ми бачимо, і можуть бути ознакою розумної діяльності.

Поки що всі пошуки позаземного життя не дали результатів. Але є ще один шлях, який є відносно недослідженим: пошук позаземних артефактів. Ідея цього підходу полягає в тому, що якщо інопланетяни стануть достатньо розвиненими, вони, можливо, захочуть досліджувати галактику самостійно або за допомогою роботизованих космічних апаратів. За приблизно 4,5 мільярда років історії Сонячної системи ці інопланетяни мали б достатньо часу, щоб зазирнути в наш район і, можливо, залишити там свій слід.

Які артефакти ми можемо знайти

Насправді кілька цивілізацій могли навідати та покинути нашу Сонячну систему і навіть залишити після себе сліди, перш ніж зникнути.

Астрономи запропонували стратегію використання існуючих телескопів, оглядів і планетарних зондів для полювання на ознаки минулих візитів інопланетян. Вони обговорюють три категорії залишків, які ми можемо виявити.

Перша категорія – це звичайні поверхневі артефакти – залишки космічних кораблів, зондів і навіть просто сміття. За порівняно короткий час дослідження людством Сонячної системи ми засмітили Місяць і Марс десятками непрацюючих космічних апаратів і випадкових шматків сміття, тому не виключено, що інопланетна цивілізація зробила б те ж саме. Крім того, оскільки багато поверхонь у Сонячній системі не зазнають вивітрювання або вулканізму, залишений там артефакт може бути помітним протягом мільярдів років.

– це звичайні поверхневі артефакти – залишки космічних кораблів, зондів і навіть просто сміття. За порівняно короткий час дослідження людством Сонячної системи ми засмітили Місяць і Марс десятками непрацюючих космічних апаратів і випадкових шматків сміття, тому не виключено, що інопланетна цивілізація зробила б те ж саме. Крім того, оскільки багато поверхонь у Сонячній системі не зазнають вивітрювання або вулканізму, залишений там артефакт може бути помітним протягом мільярдів років. Друга категорія – космічні апарати, які продовжують безцільний рух орбітою навколо якогось тіла міжпланетному просторі. Вони можуть вичікувати в стабільній гравітаційній точці Лагранжа або на орбіті якогось далекого супутника. Вони можуть бути активними, спостерігаючи і записуючи цікаві речі, що відбуваються в Сонячній системі, або ж вони можуть бути давно мертвими і мало чим відрізнятися від астероїда чи комети.

– космічні апарати, які продовжують безцільний рух орбітою навколо якогось тіла міжпланетному просторі. Вони можуть вичікувати в стабільній гравітаційній точці Лагранжа або на орбіті якогось далекого супутника. Вони можуть бути активними, спостерігаючи і записуючи цікаві речі, що відбуваються в Сонячній системі, або ж вони можуть бути давно мертвими і мало чим відрізнятися від астероїда чи комети. Третя категорія – міжзоряні артефактами, які ніколи не повинні залишатися в одній зоряній системі, а безцільно блукають галактикою, переходячи з однієї системи в іншу. Ми вже маємо декілька засобів виявлення таких артефактів, таких як телескопи широкого астрономічного огляду та планетарні місії.

Сліди діяльності можуть бути помітні скрізь

Говорячи про подорожі, ми могли б мати можливість за допомогою існуючих досліджень знайти докази міжзоряних і міжпланетних пригод. Наприклад, будь-який міжзоряний космічний корабель потребуватиме певного методу приведення в рух. А оскільки навіть інопланетяни повинні підкорятися законам Ньютона, повинен бути якийсь вихлоп, щоб привести космічний корабель в рух. Чим швидше ми хочемо, щоб корабель рухався, тим потужнішим має бути його вихлоп, що потенційно зробить його видимим для космічного телескопа Джеймса Вебба або рентгенівської обсерваторії Чандра.

Міжзоряні подорожі можуть також здійснюватися завдяки лазерній тязі, із застосуванням світлового вітрила, яке можна було б виявити. Або ми могли б знайти докази більш тонких підказок, таких як гравітаційні аномалії – орбіти невеликих об'єктів, які не зовсім зрозумілі, тому що вони могли бути порушені кораблем, що пролітав повз них.

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Нарешті, ми можемо шукати ознаки минулого втручання, а не просто пасивного спостереження, в Сонячній системі. Якби інопланетяни відкрили шахту на Меркурії, наприклад, ми б змогли побачити її і сьогодні. Або якщо важке обладнання все ще працює, то воно буде мати трохи відпрацьованого тепла, пов'язаного з ним, яке буде виділятися на фоні випромінювання, що випускається поверхнею планети або Місяця. Нарешті, ми можемо знайти геохімічні аномалії – результат втручання в хімічні процеси на планеті (або просто відвертого забруднення).

Ми можемо використовувати існуючі та заплановані обсерваторії та зонди Сонячної системи для полювання на ці артефакти без необхідності змінювати параметри їхньої місії. Якщо ми вже скануємо поверхні планет і робимо знімки великих ділянок Сонячної системи, ми можемо використовувати ці кампанії для пошуку доказів позаземного життя.