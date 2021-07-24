Ідею запропонували вчені з американського Університету Джорджії. Вони підібрали відповідний вид рептилій – вужів.

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Що саме роблять змії

Вужі поширені в Японії, їх неважко зловити, щоб встановити на них датчики й отримати з них потрібні дані.

Змії завжди перебувають в тісному контакті з ґрунтом і водою, тому збирають радіоактивний пил і бруд, які потім можна зняти з їхньої шкіри для дослідження.

Вони є вищими хижаками в цьому біомі, а тому поглинають інших істот, накопичуючи нукліди у своєму організмі.

Але найважливіше – змії неквапливі та переміщаються на невеликі відстані, що спрощує виявлення осередків забруднення.



Датчик на тілі змії / Фото University of Georgia

У пробному дослідженні брали участь дев'ять змій. На них встановили радіомаячки та модулі GPS. Протягом місяця було виявлено 1718 окремих ділянок, які потребували пильної уваги. Як і очікувалося, змії переміщалися в середньому всього на 65 метрів за день, тому точність вимірювання була високою.