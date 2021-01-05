Пандемія негативно позначилась на світовій економіці, смартфонів теж постраждав. Згідно з дослідженням, виробництво смартфонів у 2020 році склало всього 1,25 мільярдів одиниць, що на 11% менше, ніж було у 2019 році.

При цьому вже у 2021 році ринок смартфонів знову почне відновлюватись. Про це свідчить прогноз організації TrendForce.

До теми 7 трендів на ринку смартфонів, які найбільше дратують

Стрімкий приріст

Більше того, експерти кажуть, що в цьому році, ймовірно, буде спостерігатися щодо помітна хвиля замін пристроїв, а також зростання попиту на ринках, що розвиваються.

Якщо все це втілиться, то щорічне світове виробництво смартфонів в 2021 році може зрости на 9% до 1,36 мільярдів одиниць.

Ще одна тенденція – ріст кількості 5G-смартфонів. У 2021 році ринок різко зросте до 37%, при цьому їх виробництво за рік складе близько 500 мільйонів одиниць.

Однак, ситуація може відрізнятись від прогнозу, адже на обсяги випуску смартфонів можуть вплинути геополітична нестабільність і брак виробничих потужностей на ринку напівпровідників та інші фактори.