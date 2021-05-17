Змінити місце реєстрації можна буде буквально за 15 хвилин. Відтепер не потрібно буде отримувати зайві довідки чи відвідувати державні органи.
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Як працюватиме послуга зміни місця реєстрації онлайн
- головне – потрібна ID-картка;
- заповнення заяви в Дії і онлайн-підтвердження власника житла займає 10-15 хвилин.
Послуга вже доступна для жителів наступних міст:
- Київ;
- Харків;
- Вінниця;
- Луцьк;
- Рівне;
- Кривий Ріг;
- Маріуполь.
Протягом року послуга стане доступною в усіх містах України.
Все, що потрібно зробити для зміни місця реєстрації, це натиснути у меню послуг в додатку "Дія" на відповідний пункт та вказати неодхідні дані. Якщо ви є власником нерухомості в якій бажаєте прописатися, послуга буде надана менш ніж за добу.
Для декларування місця проживання в іншому місці (наприклад, у квартирі орендодавця) потрібна буде його згода, яку він теж може дати онлайн.
Що робити з довідкою про місце реєстрації
У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт, який дозволятиме змінити місце реєстрації онлайн. Згідно із законом штампи у паспорті та витяг із ID-картки про прописку будуть скасовані. Замість того, щоб ходити у ЦНАПи чи військкомати, достатньо буде авторизуватися у застосунку Дія чи на порталі та зробити декілька кліків. Новий законопроєкт зробить зміну місця реєстрації декларативною.