Змінити місце реєстрації можна буде буквально за 15 хвилин. Відтепер не потрібно буде отримувати зайві довідки чи відвідувати державні органи.

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Як працюватиме послуга зміни місця реєстрації онлайн

головне – потрібна ID-картка;

заповнення заяви в Дії і онлайн-підтвердження власника житла займає 10-15 хвилин.

Послуга вже доступна для жителів наступних міст:

Київ;

Харків;

Вінниця;

Луцьк;

Рівне;

Кривий Ріг;

Маріуполь.

Протягом року послуга стане доступною в усіх містах України.

Все, що потрібно зробити для зміни місця реєстрації, це натиснути у меню послуг в додатку "Дія" на відповідний пункт та вказати неодхідні дані. Якщо ви є власником нерухомості в якій бажаєте прописатися, послуга буде надана менш ніж за добу.

Важливо. Послугою зможуть користуватися як власники паспортів-книжечок, так і ID-карток.

Для декларування місця проживання в іншому місці (наприклад, у квартирі орендодавця) потрібна буде його згода, яку він теж може дати онлайн.

Що робити з довідкою про місце реєстрації

У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт, який дозволятиме змінити місце реєстрації онлайн. Згідно із законом штампи у паспорті та витяг із ID-картки про прописку будуть скасовані. Замість того, щоб ходити у ЦНАПи чи військкомати, достатньо буде авторизуватися у застосунку Дія чи на порталі та зробити декілька кліків. Новий законопроєкт зробить зміну місця реєстрації декларативною.