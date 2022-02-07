Команда геохіміків з Національного музею природної історії Франції встановила, що ізотопи води в метеориті, якому 4,57 мільярда років, збігаються з ізотопами води на сучасній Землі.

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Початковий ізотопний склад води у Сонячній системі – питання величезної важливості для розуміння походження води на планетах, але залишається без відповіді, попри численні дослідження,

– пишуть автори дослідження.

До чого тут метеорити

Річ у тім, що деякі метеорити є повноцінними капсулами часу, що допомагає дослідникам вивчати, як протікали різноманітні процеси у Всесвіті. Часто метеорити містять частки з газів та пилу ще з часів зародження зірок.

У процесі утворення таких метеоритів із залишків пилу й газу, що пішли на створення Сонця, їхній склад піддавався такому тиску й температурам, що сліди походження неможливо простежити. Проте зрідка вдається знайти зразки, що піддаються аналізу.

Так, у метеориті Єфремівка, знайденому у Казахстані 1962 року, знайшли елементи, яким приблизно 4,57 мільярда років. Його й аналізували французькі геохіміки за допомогою спеціально розробленої для цього технології.

Як відбувалися вимірювання

Для вимірювання складу води у метеориті вони використовували сфокусований іонний промінь , який ідентифікував та проаналізував усі мінерали у зразку.

, який ідентифікував та проаналізував усі мінерали у зразку. Потім вчені порівняли результати із вісьмома земними зразками матеріалів, що містять воду.

Зрештою дослідники перевірили співвідношення ізотопів водню у метеориті.

Результати показали, що у перші 200 000 років історії Сонячної системи, до формування планетезималей, існували два великі газові резервуари.

Що таке планетезималь? Космічний об'єкт на орбіті навколо зорі, що утворюється в результаті поступового осідання на ньому менших об'єктів та частинок протопланетного диску

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Один з них містив газ, з якого утворилася, нарешті, вся речовина системи. Інший був багатий на воду, яка, швидше за все, виникла з масивного припливу міжзоряного матеріалу. Він проник усередину Сонячної системи на час колапсу протозоряної оболонки.

Вражаюче, але ця вода дуже схожа на сучасну земну за своїм ізотопним складом. Звідси можна припустити, що вода була присутня у ранній Сонячній системі від самого початку – ще до того, як Земля сформувалася в протопланету.