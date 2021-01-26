Електрокари Tesla користуються величезною популярністю, але далеко не всі замислюються, як Ілон Маск створює їх. Опубліковане нещодавно відео проливає світло на виробництво одного з головних елементів знаменитих автомобілів – акумуляторів.

Джерело: 24 канал

За останні кілька років відбулося значне зниження вартості 1 кВтг акумулятора. Так, ще у 2019 році 1 кВтг обходився Tesla в 156 доларів, а ціна всієї батареї на 90 кВтг становила 14 040 доларів. Після переходу на новий формат 2170 з діаметром 21 мм і висотою 70 мм (проти 18 і 65 мм в батареях 18650) вдалося знизити загальну вартість удвічі – до 78 доларів за 1 кВтг або 7020 доларів за 90 кВтг.

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Процес виготовлення батарей для автівок Tesla, відео:

Про те, як Tesla виготовляє батареї для своїх електрокарів

Нова компоновка батарей називається Biscuit Tin (бісквіти). Це циліндричні блоки великого розміру, що візуально нагадують популярні ласощі (звідси й назва). За словами Tesla, зниження вартості вдалося домогтися завдяки скороченню частки кобальту, яка залишається одним з найдорожчих елементів акумуляторної батареї.

На відео вище показано повністю роботизоване виробництво акумуляторів. Що цікаво, процес супроводжується піснею Honey Bee американського виконавця 60-х Дона Хінтона. У момент складання батарейок роботизованими механізмами можна почути слова "I'd walk a million miles", що перекладається як "Я пройду мільйон миль". На думку користувачів, таким чином Tesla натякає на запас ходу своїх електрокарів.