Яка різниця між акумуляторами Android та iPhone

Автономність – це один з напрямків, в якому між собою змагаються iPhone і виробники Android-смартфонів. При цьому представники кожної групи думають, що у конкурентів з акумулятором справи йдуть набагато гірше.

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Дехто дивується, як можна користуватися батареєю на 2500 мАг, коли у є смартфони з 5000 мАг, яких все одно не вистачає, а інші намагаються пояснити про важливість оптимізації й те, що якщо витрачати заряд бездумно, то і 10000 мАг буде мало. Як це часто буває, обидві сторони мають рацію і не праві одночасно.

Чи можна користуватися неоригінальною зарядкою для смартфона

Рідний зарядний пристрій не обов'язково кращий, але саме він повинен бути найбезпечнішим. Те ж стосується і аксесуарів для зарядки. У процесі роботи саме вони чинять прямий вплив на смартфон. Використання підроблених або несертифікованих зарядних пристроїв та кабелів для передачі даних може привести до різного ступеня пошкоджень.



Використовуйте лише оригінальні або інші якісні аксесуари / Фото Unsplash

Використання смартфона в дуже холодних умовах призведе лише до тимчасового погіршення робочих характеристик і скорочення терміну служби батареї. Але все повернеться на свої місця, коли ви повернетеся в нормальне середовище. Серйозних наслідків на акумулятор холод не чинить. Звичайно, якщо говорити про нормальні умови, які може витримати людина, йдучи вулицею, а не експериментувати з кріокамери та нулем за Кельвіном.

Коли правильно заряджати телефон

Акумулятори з так званим "ефектом пам'яті" пішли у минуле. Сучасні батареї абсолютно спокійно переносять зарядку на будь-якому рівні заряду. Тобто заряджатися можна як при 95%, так і при 5%.

Рекомендується (але це не обов'язково) тримати рівень заряду в районі 30-80% – так навантаження на батарею буде найбільш незначним. Однак, тут варто наголосити, що якогось значного ефекту збільшення автономності досягти не вийде, те ж стосується і збереження ресурсу акумулятора.

Чи можна користуватися смартфоном на морозі

Зверніть увагу на температуру навколишнього середовища, у якій перебуває пристрій.

Деякі з вас, можливо, стикалися з тим, що холодною зимою смартфон "сідає" швидше або просто поводиться неадекватно. Наприклад, вимикається при половині ємності батареї, а потім у теплі вмикається, і далі показує ті ж 50% ще півдня.

Важливий факт. Акумулятор для адекватної роботи дійсно вимагає певних вимоги температури навколишнього середовища. Оптимальне робоче середовище – від 16 до 22 градусів Цельсія.

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Якщо ваш смартфон використовується при температурі навколишнього середовища вище 35 градусів Цельсія, це може привести до необоротних процесів і пошкодження акумулятора. Він буде неповністю заряджатися, швидше розряджатися або і зовсім здується, пошкодивши корпус смартфона. А там вже і до вибуху недалеко.

Чи можна заряджати телефон вночі

Щодо цього є багато протилежних думок. Одні кажуть, що якщо на акумулятор надходить більше енергії, ніж він споживає, ресурс не витрачається. Тобто немає того ефекту, коли акумулятор всю ніч сідає на частку відсотка і знову набирає її, як би накопичуючи свої цикли зарядки.



Сучасні смартфони заряджаються справді швидко / Фото Unsplash

Інші кажуть, що такий ефект є. А ще є постійний нагрів, який теж шкідливий і призводить до деградації батареї. Деякі виробники пішли далі і придумали розумні схеми зарядки, коли смартфон "знає" коли ви прокидаєтесь і швидко на початку ночі набирає лише 80% заряду, а решта добирає рівно до вашого пробудження. Зараз такі розумні режими зарядки можна знайти у багатьох смартфонах.

Однак сьогодні ставити смартфон на зарядку на цілу ніч потреби немає. Зараз навіть недорогі пристрої отримують функції швидкої зарядки і часто для 80-90% достатньо поставити смартфон заряджатися на годину.

Як зберігати смартфон, якщо не користуєшся ним

Важливим фактором є правильне зберігання акумулятора, коли він не використовується. Якщо з якоїсь причини смартфон вам зараз ні до чого, краще зарядите його до 50-70% і вимкнути. Так ресурс збережеться значно довше. Раз у 2-3 місяці можна перевірити чи залишився рівень заряду і при необхідності підзарядити ґаджет.

Так ви позбавите себе від так званого "глибокого розряду", коли смартфон не просто сів "в нуль", але і довго лежав після цього. У цьому випадку починаються незворотні процеси і може вийти так, що смартфон вже не зможе працювати від цієї батареї і її доведеться замінити.

То як зберегти акумулятор смартфона?

Сучасні батареї надійні і безпечні, якщо використовувати їх належним чином. Як бачите, не потрібно вдаватися до якихось зовсім екзотичних заходів, аби ваш смартфон служив вам довго й вірно. Базова гігієна акумулятора зводиться до кількох простих порад:

користуйтеся оригінальними або просто якісними зарядками;

уникайте переохолодження чи надмірного нагрівання смартфона;

не доводьте до глибокого розряду.



Догляд за акумулятором не потребує складних завдань / Фото Unspalsh

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А ще пам'ятайте про те, що заміна батареї у хорошому сервісі коштуватиме до 1500 гривень, можливо, навіть з оригінальними запчастинами. В офіційному сервісі ціна буде в 1,5-2 рази вища, але це теж не так критично, якщо робити це раз у 3-4 роки. Якщо ви за цей час не продасте смартфон, то плата за те, щоб не переживати за акумулятор, виходить не такою високою.

Інженери все за нас продумали. Тому дотримуйтесь простих правил, не замислюйтесь про зайві заходи безпеки і отримуйте задоволення від свого ґаджета.