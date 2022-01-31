Як додати фото в Instagram через комп'ютер: детальна інструкція

Instagram продовжує хвилями поширювати останні оновлення. Ще раніше компанія оголосила, що розширить можливості вебверсії сервісу і дозволить завантажувати фото з комп'ютера.

Частина користувачів отримала цю функцію ще кілька тижнів тому. Частина – лише сьогодні. Розповідаємо, як працює можливість завантаження фотографій за допомогою комп'ютера.

Цікаво Instagram дозволить міняти місцями публікації та закріплювати деякі вгорі

Як завантажити фото в Instagram з комп'ютера

Функція завантаження працює аналогічно з такою ж у мобільному додатку. Як і раніше можна завантажувати відразу кілька фотографій, редагувати їх та застосовувати до зображень вбудовані фільтри.

Для доступу до завантаження необхідно скористатися новою кнопкою у верхній правій частині екрану.

Вона виглядає як знак плюс і знаходиться біля розділу з особистими повідомленнями.

Після натискання з'являється нове вікно, у яке ви можете просто перетягнути новий контент, або ж обрати його в папці на комп'ютері за допомогою кнопки нижче.

Після цього стане доступним звичне редагування: спочатку вибір розміру фото, потім фільтри та корегування.



Як додати фото в Instagram через комп'ютер / Скриншот 24 каналу

На останньому етапі ви зможете додати опис, розташування та вимкнути коментарі, якщо є така потреба.

Щоб додати позначку людини, необхідно натиснути мишкою на самій фотографії у потрібному місці.

Після всіх налаштувань залишається натиснути кнопку "Поширити". Готово!