Clubhouse на Android: як завантажити та встановити додаток

Голосова соціальна мережа Clubhouse, яка набрала чималу популярність за останні місяці, незабаром стане доступна користувачам Android-пристроїв. Близько року платформою користувалися виключно власники пристроїв під управлінням iOS, але напередодні розробники оголосили про початок розгортання бета-версії клієнта Clubhouse для платформи Android. Повідомлення про це з'явилося в блозі розробників.

Коли Clubhouse на Android стане доступною

Згідно з інформацією з блогу розробників, з 9 травня Android-версія Clubhouse стала доступна користувачам на території США, протягом наступних кількох тижнів сервіс буде запущений в інших англомовних країнах, а ще через якийсь час – у всьому світі.

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Де завантажити та як встановити Clubhouse на Android

Оскільки бета-версія додатка лише почала розповсюджуватися, для того, щоб її отримати, необхідно зареєструватися в Google Play. Все, що потрібно зробити – перейти за цим посиланням на сторінку додатка у магазині. Після цього ви зможете оперативно отримати сповіщення про те, коли додаток буде доступний для завантаження.

Стратегія розгортання Clubhouse на Android

Розробники повідомили, що спершу запустили розповсюдження бета-версії Clubhouse у США для того, щоб зібрати відгуки користувачів. Потім буде проведена робота над помилками, а також будуть реалізовані нові функції:

платежі;

створення клубів та інші можливості.

Лише після бета-тесту користувачі Android зможуть вільно завантажити та встановити Clubhouse на свій смартфон.

Цікаво Що таке Clubhouse – як зареєструватися і отримати інвайт

Розробником соціальної мережі Clubhouse є американська компанія Alpha Exploration. Відмінність Clubhouse від інших соціальних платформ полягає у тому, що все спілкування всередині соцмережі відбувається в голосових чатах у режимі реального часу.