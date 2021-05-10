Коли Clubhouse на Android стане доступною
Згідно з інформацією з блогу розробників, з 9 травня Android-версія Clubhouse стала доступна користувачам на території США, протягом наступних кількох тижнів сервіс буде запущений в інших англомовних країнах, а ще через якийсь час – у всьому світі.
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Де завантажити та як встановити Clubhouse на Android
Оскільки бета-версія додатка лише почала розповсюджуватися, для того, щоб її отримати, необхідно зареєструватися в Google Play. Все, що потрібно зробити – перейти за цим посиланням на сторінку додатка у магазині. Після цього ви зможете оперативно отримати сповіщення про те, коли додаток буде доступний для завантаження.
Стратегія розгортання Clubhouse на Android
Розробники повідомили, що спершу запустили розповсюдження бета-версії Clubhouse у США для того, щоб зібрати відгуки користувачів. Потім буде проведена робота над помилками, а також будуть реалізовані нові функції:
- платежі;
- створення клубів та інші можливості.
Лише після бета-тесту користувачі Android зможуть вільно завантажити та встановити Clubhouse на свій смартфон.
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