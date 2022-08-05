Як правильно заряджати ваш смартфон, щоб акумулятор служив довше

Чи помічали ви, що з часом будь-який смартфон починає швидше втрачати заряд, хоча використовується для тих самих завдань, що й раніше? Проблема – в акумуляторі. Ось кілька важливих порад, як правильно його заряджати, щоб продовжити строк служби.

Для початку варто розібратись, чому ж батареї так швидко втрачають свою початкову здатність тримати заряд. Сьогодні людство переважно використовує літій-іонні акумулятори. Їхня робота полягає у своєрідній міграції іонів літію з катода на анод і назад. З часом, як виявили вчені, літій може злипатись між собою в острівці, виходячи з процесу цього обміну. Таким чином все менше іонів беруть участь у роботі акумулятора, спричиняючи зниження його ємності. Лише нещодавно вчені зрозуміли, як обернути цей процес назад, однак поки нове відкриття недоступне для широкого використання.

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Заряджаємо правильно

Загалом акумулятори здатні витримувати до 1000 циклів зарядки-розрядки, перш ніж повністю стати непридатними. Кожен такий повільно "вбиває" батарею. Новий акумулятор смартфона приблизно після п'ятисот повних циклів може втратити до 25 відсотків своєї ємності, відносно початкової. Далі процес пришвидшується і наступні 25 відсотків втрачатимуться приблизно через 300 циклів.

Температура

Акумулятори найкраще себе почувають за температури не нижче +10 і не вище +40 градусів. Ідеально – приблизно 20 градусів. Тож якщо взимку ви прийшли з вулиці, не варто одразу ставити смартфон на заряджання. Зачекайте, доки температура вирівняється. А от у літній час слід уникати перегріву і в жодному разі не залишати гаджет під час зарядки під прямим сонячним промінням.

Без фанатизму

Не варто допускати повної втрати заряду. Коли рівень акумулятора падає до нуля, то при початку його заряджання можливе різке підвищення температури, наслідком чого може стати вихід акумулятора з ладу, його загоряння або розрив корпусу.

Те саме стосується й заряджання на 100 відсотків. Будь-які поради щодо правильного заряджання скажуть вам, що краще не доводити батарею до 100 відсотків і тим більше – не залишати смартфон і надалі підключеним до розетки, особливо на всю ніч. Здебільшого це пов'язано з тим, що сучасні апарати при досягненні повного заряду автоматично перестають заряджатись, але коли через кілька хвилин рівень падає до 99%, знову починають отримувати енергію. І так багато разів підряд, через що батарея деградує ще швидше.

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Краще порціями

Загалом єдиної думки щодо діапазону прийнятного рівня заряду немає. Однак здебільшого фахівці називають показник 20-80 відсотків. Тобто вони рекомендують не допускати падіння нижче 20 відсотків та не відновлювати вище 80 відсотків. Однак якщо відслідкувати перше ще легко, бо більшість людей практично не випускає смартфон з рук, то друге – вкрай проблемно. Адже мало хто буде пам'ятати про необхідність спостерігати за процесом заряджання.

Є ще одна досить популярна альтернативна тактика заряджання – 50-70 відсотків. Вважається, що вона може продовжити життя акумулятора вдвічі, а то й більше. Щоправда, доведеться робити підзарядку смартфона кілька разів на день, тому підходить це хіба що тим, хто протягом усього дня має поряд з собою розетку або док-станцію і готовий кілька разів на день ними користуватись, постійно слідкуючи за станом батареї.

Зарядний пристрій

Ще одна дуже важлива рекомендація – заряджати смартфон лише "рідним" зарядним пристроєм, що йшов у комплекті зі смартфоном. Він налаштований на правильний вихідний струм і розрахований саме на ваш смартфон. Це, звісно, не подовжить строк служби, але точно його не скоротить, на відміну від такої загрози з боку сторонніх "зарядок".

Якщо заводський зарядний пристрій вийшов з ладу, необхідно підібрати інший з аналогічними параметрами вихідного струму і напруги, які вказані на корпусі оригіналу.



Зарядні пристрої для смартфонів Apple / Фото Mika Baumeister

Дайте йому спокій

І нарешті, не варто користуватися смартфоном під час заряджання. Краще відкладіть перегляд відео, ігри, інтернет доки ґаджет не зарядиться до прийнятного рівня. Одночасний процес заряджання й витрати енергії також впливає на акумулятор не найкращим чином.

Висновок

Дотримання цих правил, звісно, вимагає деяких зусиль. Однак вони дозволять зберегти ємність і працездатність акумулятора, відтягуючи необхідність його заміни. Крім того, сьогодні майже всі смартфони на ринку випускаються з вбудованим акумулятором. Раніше ви могли легко замінити його самостійно, купивши новий з аналогічними характеристиками в магазині. Сьогодні ж заміна батареї потребує звернення до сервісного центру.