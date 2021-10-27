Як захиститися від піщаних дюн: відповідь науковців

Пустелі займають одну третю площі суші на Землі. Та якщо одні пустелі можуть бути кам'янистими, то інші вкриті піском. Під дією вітру піщані дюни поступово пересуваються, захоплюючи для пустелі все нові території. Науковці, ймовірно, зрозуміли як боротися з цим.

Пустеля Наміб розташована у південній частині Африки. Її дюни поступово "наступають" на захід, зменшуючи площу Атлантичного океану та збільшуючи й без того немаленьку площу Намібії. Вчені з Кембридзького університету, Англія, дослідили проблему міграції дюн та виявили, що найкраще від них захищає. Здається, це проста стіна.

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Дюни в пустелях: дивитись відео

Захиститись від дюн та захистити самі дюни

Команда вчених провела експерименти, щоб визначити, який саме тип огорожі захистить певну територію від "наступу" дюн найкраще: звичайні стіни чи округлі конструкції на кшталт трубопроводів.

Використавши резервуар з водою, науковці імітували вплив вітру на дюни та їхнє пересування у просторі. Експериментуючи з різними бар'єрами, науковці дійшли до висновку, що звичайні великі стіни краще зупинять розширення піщаних пустель.

Таке дослідження важливе тому, що допомагає краще зрозуміти динаміку міграції та методи захисту. Адже піщані пустелі становлять певну небезпеку для людей. Наприклад, вони фактично захоплюють землі, які раніше використовувалися для сільськогосподарських цілей. Також піщані дюни поступово вкривають дороги та трубопроводи, що порушує інфраструктури країн. Така міграція дюн становить небезпеку навіть для кораблів, адже якщо у фарватер нанесе достатньо піску, корабель може сісти на мілину.

Та водночас з цим дюни – це окремий біом, який теж потребує захисту. Тому огородження таких частин пустелі забезпечить збереження її у первозданному вигляді, що забезпечить збереження біорізноманіття.