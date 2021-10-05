Аналітикиня погодилась із офіційною версією збою. Зокрема, у Facebook зазначали, що проблеми виникли через зміни конфігурації маршрутизаторів.

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Держустанови США не постраждали

Галанте додала, що такого ж висновку дійшли не тільки фахівці Facebook, а й інші незалежні експерти. Справді, некоректно спрацював сервер доменних імен – DNS.

Крім того, жінка зазначила, що поки немає доказів, що особисті дані користувачів соцмережі зникли. Також Галанте відкинула чутки, що державні установи в США постраждали.

Це не вплинуло на них. Але в Індії, де вотсап є основним засобом зв'язку, це дійсно призвело до масштабних збоїв. Зокрема, на рівні держави,

– сказала експертка.

Також аналітикиня згадала, що у 2017 році світ атакував вірус Not Petya. Він завдав найбільшої школи у світі. Наразі тривають судові суперечки між міжнародними та страховими компаніями щодо цього.



Лора Галанте / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Як захиститись у соцмережах

Галанте дала кілька порад, як користувачам мережі захистити свої дані в інтернеті.

Використовувати дворівневий рівень захисту. Особливо у додатках, які використовуєте найчастіше. Якщо ви отримали повідомлення із лінком, але інтуїтивно маєте сумніви – краще не клікайте. Ніколи не діліться в інтернеті ні чим, що б ваша бабуся не хотіла бачити. Інформація в інтернеті фіксується назавжди.

Що відомо про масштабний збій соцмереж

Ввечері 4 жовтня трапився збій у роботі соцмереж Facebook та Instagram. Аналогічна ситуація у мессенджері WhatsApp.

Згодом з перебоями працювали TikTok, а також Netflix, Twitter та Google. Причини та терміни усунення проблем досі невідомі.

Через понад 6 годин збою, орієнтовно о 1 годині ночі 5 жовтня соцмережі почали відновлювати роботу.

Цей збій уже назвали найбільшим в історії роботи сервісу.



Збій соцмереж / Інфографіка 24 каналу