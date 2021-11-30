За перші дев'ять місяців 2021 року значно зросли як кількість і потужність кібератак типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS), так і обсяг спаму. Згідно з даними компанії технологій та розваг Tet, у 2021 році було виявлено 36 мільйонів спам-листів, заблоковано 90 900 електронних листів із вірусами та попереджено 2 506 DDoS-атак, що вже більше, ніж за весь минулий рік (2 400).

Не пропустіть Уперше в Україні відбудуться масштабні навчання з кіберзахисту Grid NetWars

Найновіші дані Tet щодо кібербезпеки показують, що ми блокуємо в середньому дев'ять DDoS-атак на день, кількість яких, на жаль, продовжує зростати. Ця тенденція зберігається як в Україні, так і в усьому світі, оскільки кіберзлочинці стають дедалі активнішими, чому сприяє чергова пандемічна криза,

– говорить Улдіс Татарчук, головний виконавчий директор і голова правління Tet.

Про підвищення активності та винахідливості кіберзлочинців свідчить також зростання кількості вразливостей нульового дня (Zero day).

"Уразливість нульового дня означає й уможливлює кібератаки на програмне забезпечення до того, як виробник ПЗ її виявив. До виявлення вразливостей не з'являються оновлення програмного забезпечення, немає публічних повідомлень про це, тому ІТ-адміністратори, які використовують вразливе програмне забезпечення, не мають можливості вжити заходів захисту. Цього року таких уразливостей виявлено вдвічі більше, ніж у 2020-му, а рік ще не закінчився. У порівнянні з 2018 роком їхня кількість збільшилася вчетверо", – інформує Андрій Константінов, спеціаліст CERT.LV в у сфері кібербезпеки. З експертом згодні й українські спеціалісти.

Компанії радше заплатять хакерам, ніж вкладуть гроші в кіберзахист

У підприємницькій діяльності спостерігається тривожна тенденція: українські компанії воліють платити кіберзлочинцям, а не вкладати гроші в кібербезпеку. Якщо дані компанії виявляються зашифрованими в результаті кібератаки, вона платить шахраям, щоб відновити доступ до своїх даних та систем замість того, щоб заздалегідь подбати про забезпечення захисту. Адже коли дані зашифровані, у компанії уже немає вибору, занадто пізно щось робити, тому залишається лише виконати вимоги шахраїв.

Наша мета як технологічної компанії та постачальника ІТ-послуг – змінити це ставлення, щоб зменшити можливості шахраїв отримувати такі "інвестиції" та розвивати свою нелегальну діяльність шляхом чесного бізнесу. Щоб змінити ситуацію, кожна компанія та кожен приватний користувач мають почати з себе та насамперед поліпшити елементарну кібергігієну,

– наголошує Улдіс Татарчук.

Відзначаючи місяць кібербезпеки, який проходить у Європі кожного жовтня, компанія Tet провела онлайн-форум із кібербезпеки CyberShield, який зібрав понад 800 учасників, зацікавлених в ІТ.

Аби допомогти всьому суспільству покращити свої знання в галузі кібербезпеки, компанія розробила керівництво з основ кібергігієни, та локалізувала його для усіх жителів України.