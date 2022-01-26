Як взаємодія галактик впливає на утворення нових зірок: дослідження

Споглядаючи у телескоп нічне небо, можна відшукати галактики, які взаємодіють одна з одною. Наприклад, об'єкт М51 являє собою дві галактики, що перебувають у взаємодії.

Також можна відшукати не "банальну" взаємодію, а галактики у процесі злиття чи навіть такі, що зіткнулися. Саме останній варіант розвитку подій чекає й на нас, адже Чумацький Шлях у майбутньому зіткнеться із галактикою Андромеди. Водночас злиття галактик – це важливий шлях у їхній еволюції та утворенні нових зірок.

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Галактики, що перебувають у взаємодії / Фото Wikipedia

Взаємодія галактик та їхня еволюція

Для свого дослідження науковці використали безпрецедентно велику кількість пар галактик, що перебувають у взаємодії. Всього астрономи дослідили 413 парних (також зустрічалися системи галактик з більшою кількістю об'єктів взаємодії) систем. Дані отримали завдяки роботі легендарного космічного телескопа "Габбл". Вік об'єктів переважав 7 мільярдів років.

Дослідження та спостереження показали, що, наприклад, злиття чи взаємодія двох галактик не лише дозволяє утворитися одному значно більшому об'єкту. Такий процес спричиняє підвищення швидкості зореутворення на 40 – 65 відсотків. Цікаво, що у ядрах таких галактик (де як правило розташована надмасивна чорна діра) не помітили росту процесу зореутворення.

Подібні дослідження дозволяють науковцям поглянути на минуле галактик та порівняти дані з молодшими чи старішими галактиками. Це ж дозволяє нам краще зрозуміти еволюцію об'єктів Всесвіту.