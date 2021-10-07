Однією з частих причин несумісності є вимога до наявності модуля Trusted Platform Module 2.0. Модуль TPM може бути відключений в BIOS, але на досить старих комп'ютерах його просто немає.

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У плані підтримуваних процесорів Intel і AMD також є чіткі обмеження, які могли б стати перешкодою для установки Windows 11. На щастя схоже, що Microsoft не має наміру прикладати надмірних зусиль для того, щоб заборонити користувачам взаємодіяти з новою ОС на комп'ютерах, які офіційно не підтримуються.

Як обійти обмеження для встановлення Windows 11

Напередодні на сайті підтримки Microsoft з'явилася стаття, присвячена способам встановлення Windows 11. У ній розробники описали різні варіанти установки нової ОС, а також розкрили спосіб завантаження платформи на комп1ютери, які не підтримуються системою. Виявилося, що для цього достатньо змінити лише один параметр реєстру, як описано в інструкції на скріншоті.



Який параметр реєстру потрібно змінити / Скриншот 24 каналу

Після внесення відповідних коректив перевірка наявності працюючого модуля TPM 2.0 і підтримуваного процесора при установці Windows 11 виконуватися не буде.

Однак для встановлення Windows 11 цим способом необхідна наявність модуля TPM 1.2. Microsoft також нагадує, що встановлювати Windows 11 на пристрій, який не відповідає мінімальним системним вимогам не рекомендується і користувач, роблячи це визнає і розуміє ймовірні ризики.