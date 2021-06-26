Реєструємося у програмі раннього доступу Windows

Для можливості установки превью-версії Windows 11 спершу необхідно зареєструватися у програмі Windows Insider. Для цього потрібно перейти за цим посиланням, натиснути кнопку "Зареєструватися" і увійти за допомогою облікового запису Microsoft. Після релізу попередньої збірки вона стане доступна для завантаження.

Не пропустіть Microsoft презентувала Windows 11: новий інтерфейс, збільшена продуктивність та багато іншого

Перевірити, чи підходить ваш комп'ютер для установки Windows 11, можна за допомогою спеціального додатку PC Health Check. Як це зробити ми вже писали, тож за цим посиланнямви знайдете всю потрібну інформацію.

Зауважимо, що деякі користувачі, чиї ПК точно відповідають мінімальним системним вимогам Windows 11, поскаржилися, що програма визначила їх системи як невідповідні, видавши помилку.

У цьому випадку необхідно переконатися, що ваш ПК або ноутбук оснащений модулем безпеки TPM 2.0 і функція Secure Boot повинна бути активна в налаштуваннях UEFI материнської плати. Якщо все зробити правильно, і ваш ПК дійсно сумісний з Windows 11, то програма PC Health Check видасть повідомлення про те, що "На ваш ПК можна встановити Windows 11".

Коли Windows 11 вийде офіційно

Для тих, хто не готовий до експериментів з ранніми збірками нової операційної системи, варто дочекатися осені. Саме тоді Microsoft почне випуск Windows 11 в якості оновлення для користувачів Windows 10.