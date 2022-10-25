Як зазначає 24 канал, Apple давно планомірно переводить всі свої комп'ютери на власні процесори. З усієї лінійки тільки Mac Pro, як і раніше, комплектується процесорами від Intel, але, судячи з чуток, і йому залишилося недовго.

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Саме тому кількість Маків на процесорах від Intel, які отримають macOS Ventura цього року, істотно нижча, ніж торік під час оновлення до macOS Monterey. Повністю список виглядає так:

iMac 2017 і новіше.

Mac Studio 2022.

Mac Pro 2019 і новіше.

iMac Pro 2017 і новіше.

Mac mini 2018 і новіше.

MacBook Air 2018 і новіше.

MacBook 2017 і новіше.

MacBook Pro 2017 і новіше.

Найімовірніше після того, як останні Mac Pro будуть переведені на власні процесори, Apple почне ще швидше скорочувати підтримку Intel-пристроїв.

Як встановити macOS Venture

Все доволі просто, потрібно лише слідувати наступному алгоритму:

Натисніть на логотип Apple у лівому верхньому кутку. Виберіть пункт "Оновлення ПЗ". Натисніть "Оновити зараз", і операційна система завантажиться і встановиться автоматично.

Обов'язково перед оновленням створіть резервну копію Time Machine. Це дасть змогу уникнути втрати даних у разі, якщо щось піде не так або просто захочеться відкотити систему назад. Зверніть увагу, що не всі можливості macOS Ventura з'являться на старих Маках.

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Нові можливості системи

Нова OS від Apple прийшла на зміну Monterey, представленої роком раніше. Оновлень досить багато, але найнезвичайнішим з них, здається, є можливість використання iPhone як веб-камери. Щоправда, для цього треба купити спеціальне кріплення.

З інших корисних нововведень можна відзначити новий стиль багатозадачності, коли мініатюри додатків не "валяються" по всьому екрану, а акуратно зібрані в стопочки в кутку. Пошук Spotlight тепер працює красивіше і якісніше, по суті, ви отримуєте доступ відразу до потрібних файлів.

Так само з'явилося спільне використання екрана і можливість більш глибокої роботи з поштовим клієнтом і Safari.