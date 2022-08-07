Комуністична партія Китаю розробила нові правила, які забороняють будь-яку згадку Тайваню або Китайської Республіки у відвантажувальних документах. Це означає, що частина електроніки, а можливо, і все обладнання може бути повернуто назад на Тайвань, внаслідок чого запуск iPhone 14 буде відкладений.

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Що ще гірше для Apple, то це те, що віце-голова Pegatron і топ-менеджери TSMC були помічені з Ненсі Пелосі під час її візиту на Тайвань. Це може стати початком більш запеклої торгової війни між Комуністичною партією Китаю та Тайванем, в якій опинилися замішані Apple та інші американські компанії.

Apple вже веде переговори зі своїми тайванськими партнерами, попросивши видалити або замінити всі написи "Зроблено на Тайвані" або "Китайська Республіка". Крім того, джерела аналітика Мінґ-Чі Куо стверджують, що частина 6,1-дюймових iPhone 14 випускатиметься на індійському заводі Foxconn. Apple уперше серйозно диверсифікує своє виробництво.

Інші проблеми Apple

Раніше ми вже писали, що у Samsung проблеми з масовим виробництвом пам'яті LPDDR5, а це ускладнює постачання компонентів.

Водночас відомо, що Apple не тільки не скоротила обсяг замовлень на iPhone 14, а й продовжує додавати замовлення на серію iPhone 13, яка має величезний попит.

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Коли покажуть нові iPhone 14

Що стосується фактичного запуску iPhone 14, то 13 вересня виглядає найімовірнішою датою для Apple. Цей день припадає на вівторок, коли Apple зазвичай анонсує свої новинки.