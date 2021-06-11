Як витягнути текст з зображення або скриншота на смартфоні

Часто потрібно скопіювати текст з зображення, щоб довго його не переписувати. Якщо це скриншот, або чітке фото документа, можна доволі легко зберегти текст без складних маніпуляцій. Техно 24 розповідає, як легко скопіювати текст зі скриншота.

Для чого потрібно "витягати" текст зі скриншота або фото

Іноді потрібно швидко перевести текст зі скана або книги в новий документ, з яким ви працюєте. Раніше потрібно було передруковувати увесь текст вручну, або користуватися сканером та спецальними програмами на компютері, зараз же нам знадобиться лише смартфон.

Корисно Як дізнатися, хто брав ваш телефон без дозволу: корисна інструкція

Все що потрібно для того, аби оцифрувати текст з фото або скриншота – хороший знімок та додаток Google Lens або Об'єктив для мобільного телефона.

Як оцифрувати текст із зображення – інструкція

Першим кроком буде завантаження додатка Google Lense з магазину Google Play, якщо його не має на вашому смартфоні. Додаток є абсолютно безкоштовним для використання, тож його потрібно лише встановити.

Взалагі цей додаток вміє чимало цікавого:

розпізнавання об'єктів та пошук інофрмації в інтернеті;

переклад написів захоплених камерою "на ходу";

пошук ресторанів та місць;

розпізнавання товарів та пошук їх у магазинах;

переклад та розпізнавання тексту і багато іншого.



Google Lens – багатофункціональний додаток для камери / Фото AndroidAuthority

Зараз нас цікавить розпізнавання тексту та його копіювання зі скриншота або фотографії.

Для цього потрібно обрати в інтерфейсі "Текст" і навести камеру на документ, якщо той під рукою (вже на цьому етапі Google почне визначати текст).

Далі вам потрібно буде його сфотографувати і додаток одразу виділить зону з друкованим текстом на сторінці.

Можна "витягнути" текст із зображення просто натиснувши на іконку галереї та обравши потрібний скриншот або фото.

Натискаємо "Виділити все" (або вручну виділяємо потрібний текст) та копіюємо його в буфер обміну.



Фотографуємо чи обираємо зображення, розпізнаємо текст та копіюємо його / Скриншот 24 канал

Перевагою додатку є те, що український текст розпізнається дуже добре, швидко та без помилок. Його можна швидко скопіювати в буфер обміну або нотатник, відправити у месенджер чи одразу вставити у документ.

Не пропустіть Як розблокувати телефон без кнопки живлення: неочікувані рішення

Текст зі скриншота сторінки у браузері також розпізнається та копіюється дуже швидко. Готовий текст залишається вставити в текстовий редактор та відредагувати.



Розпізнавання тексту з веб-сторінки та текст в редакторі "витягнутий" з фото / Скриншот 24 канал