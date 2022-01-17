Та ймовірніше за все життя зародилося мільярди років тому у так званому первинному бульйоні – це були мілкі озера із сумішшю з амінокислот, поліпептидів, нуклеотидів та інших речовин. Саме ж життя немов самозародилося – відбувся перехід від неживих речовин до живих в результаті хімічної еволюції.

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Детальніше про дослідження

Науковці вирішили перевірити, як же перше життя отримувало енергію. Вони припустили, що джерелами необхідної енергії для примітивних організмів було Сонце та геотермальні джерела. Тому життя мало б мати змогу "збирати" електрони й цим мали б займатися білки.

Тому вчені досліджували, як білки можуть взаємодіяти з металами (зв'язувати їх). Річ у тому, що саме метали – це найкращі елементи для перенесення електронів. Отже, науковці дослідили відомі білкові структури, які зв'язують метали, щоб дізнатися спільні моменти та зрозуміти еволюцію.

Виявилося, що усі такі білки сьогодні мають спільні риси: їхні ядра є дуже схожими, хоча самі білки можуть зв'язувати різні метали для різних організмів. Ядра білків вибудувані з повторюваних субструктур. Усе це свідчить, як припускають вчені, про спільну еволюцію. Тому цілком можливо, що перше життя дійсно самозародилося з неживого та використовувало білки для зв'язування металів, щоб ефективніше поглинати енергію.