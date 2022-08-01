Геть зі стрічки: як вимкнути рекомендовані публікації в Instagram на цілий місяць
Instagram збільшив кількість рекомендованих публікацій, які з'являються у стрічці новин. Це позначається на тому, що користувачі бачать менше контенту від тих, на кого вони самі підписались, натомість переглядаючи незнайомих людей.
Нагадаємо, раніше ми розповіли про функцію "Близькі друзі" – що це таке та як нею користуватися. Тепер розкажемо про те, як прибрати з вашої стрічки набридливі рекомендовані публікації від незнайомців. Instagram дозволяє це робити на найближчі 30 днів.
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Як відкласти рекомендації стрічки на 30 днів
Весь алгоритм дій дуже простий.
- Знайдіть у вашій стрічці новин будь-який рекомендований допис, фото чи відео. Вони позначаються відповідним маркуванням.
- Над кожною такою публікацією є хрестик "Х" у верхній правій частині. Натисніть на нього.
- Після цього ви побачите текст із кількома пропозиціями подальших дій. Наприклад, можна скасувати рекомендації, пов'язані з цим конкретним обліковим записом чи іншими, поміченими в публікації.
- У цьому випадку вам потрібно вибрати пункт "Приховати всі рекомендовані дописи в стрічці на 30 днів".
- Обравши необхідний пункт, ви побачите підтвердження, що соцмережа не покаже рекомендовані дописи протягом 30 днів.
- До речі, на кожному з етапів буде доступна кнопка скасування, якщо ви раптом передумаєте.
На першому етапі необхідно натиснути на хрестик / Скриншот 24 каналу
На другому етапі необхідно обрати відповідну дію / Скриншот 24 каналу
Підтвердження успішності скасування рекомендацій у стрічці новин / Скриншот 24 каналу