Нагадаємо, раніше ми розповіли про функцію "Близькі друзі" – що це таке та як нею користуватися. Тепер розкажемо про те, як прибрати з вашої стрічки набридливі рекомендовані публікації від незнайомців. Instagram дозволяє це робити на найближчі 30 днів.

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Як відкласти рекомендації стрічки на 30 днів

Весь алгоритм дій дуже простий.

Знайдіть у вашій стрічці новин будь-який рекомендований допис, фото чи відео. Вони позначаються відповідним маркуванням.

Над кожною такою публікацією є хрестик "Х" у верхній правій частині. Натисніть на нього.

Після цього ви побачите текст із кількома пропозиціями подальших дій. Наприклад, можна скасувати рекомендації, пов'язані з цим конкретним обліковим записом чи іншими, поміченими в публікації.

У цьому випадку вам потрібно вибрати пункт "Приховати всі рекомендовані дописи в стрічці на 30 днів".

Обравши необхідний пункт, ви побачите підтвердження, що соцмережа не покаже рекомендовані дописи протягом 30 днів.

До речі, на кожному з етапів буде доступна кнопка скасування, якщо ви раптом передумаєте.



На першому етапі необхідно натиснути на хрестик / Скриншот 24 каналу



На другому етапі необхідно обрати відповідну дію / Скриншот 24 каналу



Підтвердження успішності скасування рекомендацій у стрічці новин / Скриншот 24 каналу

Зазначимо, що очищення стрічки від запропонованих публікацій не завадить вам бачити численні рекламні оголошення, якими Instagram останнім часом наповнився в неймовірних кількостях. Однак це зручний спосіб хоча б трохи краще контролювати власну стрічку новин.