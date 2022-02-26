24 канал уже писав про користь геолокації у смартфонах. Однак є ситуації, коли її потрібно відімкнути.

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Для чого вимикати геолокацію

Перш за все варто зазначити, що можливість вимкнення геолокації може надаватися для кожного додатка окремо. При першому відкритті програми система запитує дозволу до відповідних даних. Користувач може надати дозвіл для окремих додатків.

Крім запобігання передачі персональних даних власника смартфона, які можуть використовуватися, наприклад, для націлювання реклами, відключення геолокації корисне і з практичної точки зору. Постійно працюючий GPS використовує багато енергії, тому обмеження активності служб навігації та інших сервісів допоможе продовжити час роботи смартфона, коли це потрібно.

Як відключити геолокацію на Android

Конкретний спосіб залежить від оболонки операційної системи, яку кожен виробник самостійно встановлює на свій смартфон.

Однак в усіх випадках це буде спеціальне меню.

Щоб легко його знайти, скористайтесь рядком пошуку в розділі Налаштування .

. Різні компанії можуть по-різному називати це налаштування. Наприклад, у смартфонах Xiaomi це "Місцезнаходження", а у Samsung – "Розташування". Також можна спробувати такі варіанти як "Геолокація", "GPS" та інші синоніми.



Як вимкнути геолокацію в телефоні / Скриншот 24 каналу

Після того як необхідне меню відкрито, необхідно вимкнути відповідний перемикач.



Ось такий перемикач необхідно зробити сірим / Скриншот 24 каналу

Інший спосіб дозволяє вимикати геолокацію для кожного додатку окремо. Для цього знайдіть у налаштуваннях розділ "Дозволи" – "Геодані". Система покаже усі встановлені додатки. Відкриваючи необхідні вам, можна дозволити або ж заборонити доступ до геоданих.



Вибіркове вимкнення геолокації для додатків / Скриншот 24 каналу

Як відключити геолокацію на iOS

Спосіб у цьому випадку дуже схожий.

У розділі "Параметри" – "Приватність" вашого смартфона знайдіть меню "Служби локації".

Змініть відповідний перемикач.

Крім того, нижче ви зможете бачити список додатків для вибіркового вимкнення доступу до даних розташування.



Вимкнення служби геолокації на iOS / Фото Apple