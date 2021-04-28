Компанія запустила ініціативу Galaxy Upcycling at Home, яка дозволить заново вдихнути життя в застарілі смартфони Galaxy. Вона, по суті, пропонує їм новий етап програмної підтримки, хоч і не зовсім у тому сенсі, в якому ми звикли це сприймати.

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У чому полягає суть ініціативи Galaxy Upcycling at Home

Samsung пропонує особливу програмну надбудову для апаратів, які вже не оновлюються. Вона дозволяє використовувати смартфони в ролі пристроїв для управління розумним будинком. Відтак користувач отримує розширені можливості:

керування освітленням;

отримання сповіщення про непроханих гостей;

налаштування систем;

контроль над вузлами системи розумного будинку.

Як працює Galaxy Upcycling at Home

Участь у програмі Galaxy Upcycling at Home дозволить використовувати старі смартфони як мінімум у трьох різних сценаріях, в яких вони раніше просто не могли працювати.

Детектор звуків

У цьому режимі смартфон буде безперервно слухати те, що відбувається навколо нього, і інтерпретувати почуті звуки за допомогою нейромереж та штучного інтелекту. Таким чином апарат може розпізнати:

плач дитини;

собачий гавкіт;

пожежну сирену;

стукіт у двері та інші звуки.

Отриманий запис буде відправлено на сполучений смартфон, де б не перебував користувач.



Старий смартфон може слугувати детектором звуків / Фото Samsung

Сенсор світла

У цьому режимі смартфон буде використовувати свій датчик освітленості і змінювати освітлення в будинку в залежності від часу доби, природного освітлення та уподобань користувача. В основі технології лежать нейронні мережі, які визначають сонячний захід, тіні й інші чинники, що впливають на затемнення, тому вмикати і вимикатися випадковим чином світло, звичайно, не буде. Головне – щоб освітлення було розумним і працювало в системі SmartThings.



Автоматичний детектор освітлення – ще один цікавий варіант застосування / Фото Samsung

Портативний роутер

Для цього сценарію не потрібна особлива надбудова, і використовувати смартфон у ролі маршрутизатора можна в будь-якій країні і на будь-якому ґаджеті. Річ у тім, що у багатьох користувачів є сім-карти з безлімітним трафіком, які цілком можна використовувати у ролі домашнього джерела інтернету.

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Де працює Galaxy Upcycling at Home

Попри те що програма Galaxy Upcycling at Home призначається для старих пристроїв, Samsung встановлює для них низку вельми специфічних обмежень, що звужує її аудиторію:

У програмі можуть брати участь лише пристрої лінійок Galaxy S, Galaxy Z і Galaxy Note ;

; Пристрої, які беруть участь у програмі, повинні працювати на базі Android 9.0 або новішої версії;

або новішої версії; Спочатку Galaxy Upcycling at Home буде працювати лише в США, Південній Кореї і Великобританії.

Варто зазначаити, що обмеження географічної доступності для ініціативи Galaxy Upcycling at Home всього лише трьома країнами – це доволі дивне рішення. Однак, ймовірно, вже в найближчому майбутньому компанія зніме це обмеження і поширить дію програми на інші ринки.