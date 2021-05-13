Променад навколо Землі: як виглядають вогні нічних міст з космосу

13 травня 2021 , 20:05
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Джерело:

NASA

Кожні 92 хвилини Міжнародна космічна станція занурюється в пітьму, потрапляючи в тінь Землі. Астронавти на борту станції використовують цей час з користю, фотографуючи нічну сторону планети.

Подорожуючи орбітою, станція пролітає над безліччю міст: великих та маленьких. Астронавти сумлінно фотографують їх, щоб ми могли милуватися красою нашої планети.

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Китайські міста Пекін та Тяньцзінь / Фото NASA


А так виглядає Токіо та його агломерація з висоти 400 кілометрів / Фото NASA


Нічний Бангкок / Фото NASA


Вогні Південної Кореї, Японії та рибацьких човнів у Східнокитайському морі / Фото NASA


Монреаль, Канада / Фото NASA


Швеція (зліва) та Фінляндія (справа), розділені Балтійським морем / Фото NASA


Токіо з іншого ракурсу / Фото NASA


Одне з найвеличніших міст світу – Нью-Йорк / Фото NASA


Середземне море – як воно виглядає з МКС / Фото NASA

Автор: Вячеслав Журба