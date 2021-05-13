Променад навколо Землі: як виглядають вогні нічних міст з космосу

Кожні 92 хвилини Міжнародна космічна станція занурюється в пітьму, потрапляючи в тінь Землі. Астронавти на борту станції використовують цей час з користю, фотографуючи нічну сторону планети.

Подорожуючи орбітою, станція пролітає над безліччю міст: великих та маленьких. Астронавти сумлінно фотографують їх, щоб ми могли милуватися красою нашої планети.

Цікаво Чому Міжнародна космічна станція не розплавляється в термосфері



Китайські міста Пекін та Тяньцзінь / Фото NASA



А так виглядає Токіо та його агломерація з висоти 400 кілометрів / Фото NASA



Нічний Бангкок / Фото NASA



Вогні Південної Кореї, Японії та рибацьких човнів у Східнокитайському морі / Фото NASA



Монреаль, Канада / Фото NASA



Швеція (зліва) та Фінляндія (справа), розділені Балтійським морем / Фото NASA



Токіо з іншого ракурсу / Фото NASA



Одне з найвеличніших міст світу – Нью-Йорк / Фото NASA



Середземне море – як воно виглядає з МКС / Фото NASA