Подорожуючи орбітою, станція пролітає над безліччю міст: великих та маленьких. Астронавти сумлінно фотографують їх, щоб ми могли милуватися красою нашої планети.

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Китай
Китайські міста Пекін та Тяньцзінь / Фото NASA

Токіо
А так виглядає Токіо та його агломерація з висоти 400 кілометрів / Фото NASA

Бангкок
Нічний Бангкок / Фото NASA

Корея
Вогні Південної Кореї, Японії та рибацьких човнів у Східнокитайському морі / Фото NASA

Монреаль
Монреаль, Канада / Фото NASA

Балтійське море
Швеція (зліва) та Фінляндія (справа), розділені Балтійським морем / Фото NASA

Токіо
Токіо з іншого ракурсу / Фото NASA

Нью-Йорк
Одне з найвеличніших міст світу – Нью-Йорк / Фото NASA

Середземне море
Середземне море – як воно виглядає з МКС / Фото NASA