Подорожуючи орбітою, станція пролітає над безліччю міст: великих та маленьких. Астронавти сумлінно фотографують їх, щоб ми могли милуватися красою нашої планети.
Цікаво Чому Міжнародна космічна станція не розплавляється в термосфері
Китайські міста Пекін та Тяньцзінь / Фото NASA
А так виглядає Токіо та його агломерація з висоти 400 кілометрів / Фото NASA
Нічний Бангкок / Фото NASA
Вогні Південної Кореї, Японії та рибацьких човнів у Східнокитайському морі / Фото NASA
Монреаль, Канада / Фото NASA
Швеція (зліва) та Фінляндія (справа), розділені Балтійським морем / Фото NASA
Токіо з іншого ракурсу / Фото NASA
Одне з найвеличніших міст світу – Нью-Йорк / Фото NASA
Середземне море – як воно виглядає з МКС / Фото NASA