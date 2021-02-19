Як виглядає типовий український геймер: вік, стать та сімейний статус
Компанія NielsenIQ спільно Wargaming провела велике дослідження української аудиторії комп'ютерних ігор. Це дало змогу сформувати портрет середньостатистичного українського геймера.
Джерело:24 канал
Звісно, пандемія вплинула на звички гравців в Україні. Так,56% респондентів стали грати частіше в відеоігри. При цьому про зменшення часу для геймінгу заявили всього 4%.
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46% гравців заявили, що витрати на ігри під час пандемії залишилися незмінними.
Що стосується ігрогодин, та 54% респондентів витрачають на ігри 1-3 години.
Портрет геймера
Середній вік українського геймера – 31 рік. Цікаво, що гендерний баланс повністю збережений – чоловіки та жінки грають практично у рівній пропорції.
Також цікаво, що 65% респондентів живуть у шлюбі. У 7 з 10 є одна або більше вищих освіт.
Портрет українського геймера / Інфографіка NielsenIQ
Для чого грають
Більшість обирають це хобі, щоб розслабитись. Про це заявили 73% українських гравців. При цьому 57% респондентів чесно зізнались, що обирають відеоігри, щоб просто "вбити час".
37% опитаних назвали геймінг способом провести час з друзями. При цьому майже половина з них – це гравці віком 19-25 років.
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