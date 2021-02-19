Компанія NielsenIQ спільно Wargaming провела велике дослідження української аудиторії комп'ютерних ігор. Це дало змогу сформувати портрет середньостатистичного українського геймера.

Звісно, пандемія вплинула на звички гравців в Україні. Так,56% респондентів стали грати частіше в відеоігри. При цьому про зменшення часу для геймінгу заявили всього 4%.

До теми Рейтинг найпопулярніших ігор серед українців

46% гравців заявили, що витрати на ігри під час пандемії залишилися незмінними.

Що стосується ігрогодин, та 54% респондентів витрачають на ігри 1-3 години.

Портрет геймера

Середній вік українського геймера – 31 рік. Цікаво, що гендерний баланс повністю збережений – чоловіки та жінки грають практично у рівній пропорції.

Також цікаво, що 65% респондентів живуть у шлюбі. У 7 з 10 є одна або більше вищих освіт.

Портрет українського геймера / Інфографіка NielsenIQ

Для чого грають

Більшість обирають це хобі, щоб розслабитись. Про це заявили 73% українських гравців. При цьому 57% респондентів чесно зізнались, що обирають відеоігри, щоб просто "вбити час".

37% опитаних назвали геймінг способом провести час з друзями. При цьому майже половина з них – це гравці віком 19-25 років.