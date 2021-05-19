Як виглядає полярне сяйво з космоса: підбірка вражаючих фотографій

У мережі можна подивитися безліч фотографій полярного сяйва. Не менш вражаючими є і відео цього видовища. Тисячі людей спостерігають явище щороку на Землі. Та лише одиниці бачать цю красу з космосу.

Утворенню сяйва ми маємо завдячувати як Сонцю, так Землі. Сонячний вітер, потоки протонів та електронів, прямують від Сонця до Землі. Від них нас захищає потужне магнітне поле планети. Ці протони та електрони спрямовуються магнітним полем до полюсів планети, де вони зіштовхуються з верхніми прошарками атмосфери, збуджують молекули газів і ті починають випромінювати світло у видимому діапазоні.

Дивіться на Африканське узбережжя з космосу: разючі фотографії з МКС

Підбірка разючих фотографій



Полярне сяйво, сфотографоване з ілюмінатора корабля Crew Dragon Resilience 19 квітня 2021 року / Фото NASA



Полярне сяйво та власне світіння атмосфери, сфотографоване з МКС, коли та пролітала над Ньюфаундлендом 1 лютого 2021 року / Фото NASA



Полярне сяйво 21 червня 2019 року, коли МКС пролітала над Французькими Південними та Антарктичними Територіями / Фото NASA



Полярне сяйво 12 квітня 2019 року, коли МКС пролітала неподалік Тасманії / Фото NASA



Полярне сяйво 19 січня 2019 року, коли МКС пролітала над Україною / Фото NASA



Полярне сяйво над Канадою 15 вересня 2017 року / Фото NASA



Полярне сяйво та пристикований до МКС вантажний космічний корабель Dragon 11 серпня 2016 року / Фото NASA



Вантажний космічний корабель Dragon та полярне сяйво 13 серпня 2016 року / Фото NASA



Сонячна панель МКС та полярне сяйво, сфотографоване астронавтом Тімом Копра 20 січня 2016 року / Фото NASA



"Танець аврори", сфотографований астронавтом Скоттом Келлі 20 січня 2016 року / Фото NASA

Полярне сяйво, як його бачать астронавти: дивитись відео онлайн