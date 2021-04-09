Краплини дощу на далеких планетах повинні бути схожі на земні

Атмосфери планет Сонячної системи і в далеких галактиках радикально відрізняються від земної. З неба може капати рідкий метан, соляна кислота або щось ще, але краплини дощу у всіх світах повинні бути приблизно схожі. Про це стверджують вчені у новому дослідженні.

Дослідження, про хід якого вчені розповіли у виданні Journal of Geophysical Research: Planets, було проведено на базі Гарвардського університету. Вчені змоделювали поведінку крапель дощу при проходженні через атмосфери планет і супутники різного розміру, температури й складу. З'ясувалося, що максимальний розмір крапель не сильно відрізняється від світу до світу.

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Особливості дощів в іншопланетних світах

У ході імітації чужорідної атмосфери найбільші краплі утворювалися в атмосфері Титана (супутника Сатурна). На Титані у вигляді дощу з неба ллється рідкий метан і збирається в метанових річках, озерах та морях. Краплі дощу на Титані досягали в ширину трьох сантиметрів, що приблизно в три рази більше, ніж максимальний розмір крапель дощу на Землі (1,1 см).

Провідний автор дослідження аспірантка Департаменту наук про Землю й планети Кейтлін Лофтус зазначила, що краплини дощу різного складу можуть мати досить невеликий діапазон стабільних розмірів; всі вони принципово обмежені приблизно одним і тим же максимальним розміром. Для кам'янистих планет дощові краплі, щоб долетіти до поверхні планети, повинні мати радіус від 0,1 мм до декількох міліметрів незалежно від того, з чого вони утворюються.

Чому це дослідження важливе

Лофтус зазначила, що знання, яке отримують дослідники, розмірковуючи про краплі дощу й хмари у різних середовищах, є ключем до розуміння населеності екзопланет. У довгостроковій перспективі вони також можуть допомогти вченим глибше зрозуміти клімат самої Землі. Врешті це допоможе прогнозувати кліматичні зміни у атмосферах планет нашої системи і в атмосферах екзопланет а, в кінцевому підсумку, може внести трохи ясності в оцінку населеності інших світів.