Як виглядатиме Земля через 250 мільйонів років: вчені показали два прогнози

Планета Земля постійно змінюється. Її поверхня не завжди виглядала однаково. Літосферні плити рухаються зі швидкістю від 1 до 6 сантиметрів на рік, а це означає, що у дуже далекому майбутньому материки кардинально змінять своє положення. Мільйони років тому все почалося з гігантської Пангеї. Чим же усе завершиться?

Моделюванням імовірного майбутнього планети займалися фахівці Інституту космічних досліджень NASA. Дослідження опублікували в журналі Geochemistry, Geophysics and Geosystems.

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Результати досліджень

Для того, щоб передбачити, де знаходитимуться сучасні материки і яким буде клімат на їхній території через такий величезний відрізок часу, опиралися на цілу низку даних: швидкість і напрямки руху тектонічних плит, яскравість Сонця, швидкість обертання планети. При цьому концентрацію СО 2 в атмосфері було вирішено взяти у вигляді фіксованого параметра.

Варіантів імовірного майбутнього вчені бачать два.

Один з висновків показує, що континенти утворять єдиний масив суші близько екватора, формуючи суперконтинент Ауріку через 250 мільйонів років.

В іншому випадку Антарктида залишається на своєму місці, а всі інші материки зійдуться на півночі. Вони утворять суперконтинент Амасію вже через 200 мільйонів років.

Через 250 мільйонів років наше Сонце стане трохи яскравішим, а обертання Землі сповільниться. День на планеті триватиме на 30 хвилин довше, ніж сьогодні.



Зліва зображені течії океанів, які омиватимуть майбутні Ауріку чи Амасію. Праворуч зображено дані про температуру океанів / Фото Geochemistry, Geophysics and Geosystems