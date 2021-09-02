Моделюванням імовірного майбутнього планети займалися фахівці Інституту космічних досліджень NASA. Дослідження опублікували в журналі Geochemistry, Geophysics and Geosystems.

Цікаво Безцінні твори мистецтва можна зберегти за допомогою графену: вчені знайшли нове рішення

Результати досліджень

Для того, щоб передбачити, де знаходитимуться сучасні материки і яким буде клімат на їхній території через такий величезний відрізок часу, опиралися на цілу низку даних: швидкість і напрямки руху тектонічних плит, яскравість Сонця, швидкість обертання планети. При цьому концентрацію СО 2 в атмосфері було вирішено взяти у вигляді фіксованого параметра.

Через 250 мільйонів років наше Сонце стане трохи яскравішим, а обертання Землі сповільниться. День на планеті триватиме на 30 хвилин довше, ніж сьогодні.

Варіантів імовірного майбутнього вчені бачать два.

Один з висновків показує, що континенти утворять єдиний масив суші близько екватора, формуючи суперконтинент Ауріку через 250 мільйонів років.

В іншому випадку Антарктида залишається на своєму місці, а всі інші материки зійдуться на півночі. Вони утворять суперконтинент Амасію вже через 200 мільйонів років.



Зліва зображені течії океанів, які омиватимуть майбутні Ауріку чи Амасію. Праворуч зображено дані про температуру океанів / Фото Geochemistry, Geophysics and Geosystems