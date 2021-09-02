Моделюванням імовірного майбутнього планети займалися фахівці Інституту космічних досліджень NASA. Дослідження опублікували в журналі Geochemistry, Geophysics and Geosystems.

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Результати досліджень

Для того, щоб передбачити, де знаходитимуться сучасні материки і яким буде клімат на їхній території через такий величезний відрізок часу, опиралися на цілу низку даних: швидкість і напрямки руху тектонічних плит, яскравість Сонця, швидкість обертання планети. При цьому концентрацію СО2 в атмосфері було вирішено взяти у вигляді фіксованого параметра.

  • Варіантів імовірного майбутнього вчені бачать два.
  • Один з висновків показує, що континенти утворять єдиний масив суші близько екватора, формуючи суперконтинент Ауріку через 250 мільйонів років.
  • В іншому випадку Антарктида залишається на своєму місці, а всі інші материки зійдуться на півночі. Вони утворять суперконтинент Амасію вже через 200 мільйонів років.

Як виглядатиме Земля в майбутньому
Зліва зображені течії океанів, які омиватимуть майбутні Ауріку чи Амасію. Праворуч зображено дані про температуру океанів / Фото Geochemistry, Geophysics and Geosystems

  • Якщо утвориться Ауріка, клімат на новому материку буде тропічним. На ньому майже не буде снігу та льоду, а середня температура становитиме близько 20 градусів.
  • Якщо ж майбутнє за Амасією, то її високогірні райони сприятимуть виникненню снігопадів і утворенню крижаних щитів на поверхні, які відбиватимуть сонячне світло, охолоджуючи планету. Це наблизить Землю до клімату часів останнього льодовикового періоду.