Як виглядатиме перша приватна комерційна експедиція на МКС: Axiom Space розкрила деталі

Космічна компанія Axiom Space розповіла, чим займатимуться учасники першої приватної комерційної експедиції на Міжнародну космічну станцію, яка має відбутися на початку наступного року.

Хто та як відправиться на МКС в ході місії Axiom Space

Для доставки людей на орбітальну станцію використовуватиметься пілотований корабель SpaceX Crew Dragon. У рамках місії Ax-1 екіпаж відправлять у космічний простір за допомогою ракети-носія Falcon 9.

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Близько двох днів екіпаж проведе у дорозі, після чого корабель зістикується з МКС, де мандрівники проведуть наступні вісім днів. За цей час вони проведуть серію експериментів за сприяння екіпажу станції й з результатами роботи повернуться на Землю.

Щодо членів екіпажу, то ними стали:

командир місії та колишній астронавт Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Майкл Лопес-Алегрія ;

; інвестор Марк Паті з Канади;

з Канади; інвестор Ларрі Коннор зі США;

зі США; та інвестор Ітан Стіббе з Ізраїлю.



Екіпаж Ax-1 / Фото Axiom Space

Усі вони заплатили за участь у місії по 55 мільйонів доларів. Вони також допомогли обрати 25 дослідницьких експериментів, які планують реалізувати за час перебування на МКС.

Чим займатиметься екіпаж на МКС

Передбачається проведення серії наукових експериментів, зокрема з використанням стовбурових клітин та визначення впливу космічного простору на процес старіння.

Також на орбіті проведуть демонстрацію двосторонньої трансляції 3D-проєкції голограми за допомогою гарнітури Microsoft HoloLens.

Ці та інші експерименти буде виконано чотирма членами екіпажу, яких Axiom планує доставити на МКС у лютому 2022 року в рамках місії Ax-1.