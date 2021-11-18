Хто та як відправиться на МКС в ході місії Axiom Space
Для доставки людей на орбітальну станцію використовуватиметься пілотований корабель SpaceX Crew Dragon. У рамках місії Ax-1 екіпаж відправлять у космічний простір за допомогою ракети-носія Falcon 9.
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Близько двох днів екіпаж проведе у дорозі, після чого корабель зістикується з МКС, де мандрівники проведуть наступні вісім днів. За цей час вони проведуть серію експериментів за сприяння екіпажу станції й з результатами роботи повернуться на Землю.
Щодо членів екіпажу, то ними стали:
- командир місії та колишній астронавт Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Майкл Лопес-Алегрія;
- інвестор Марк Паті з Канади;
- інвестор Ларрі Коннор зі США;
- та інвестор Ітан Стіббе з Ізраїлю.
Екіпаж Ax-1 / Фото Axiom Space
Усі вони заплатили за участь у місії по 55 мільйонів доларів. Вони також допомогли обрати 25 дослідницьких експериментів, які планують реалізувати за час перебування на МКС.
Чим займатиметься екіпаж на МКС
- Передбачається проведення серії наукових експериментів, зокрема з використанням стовбурових клітин та визначення впливу космічного простору на процес старіння.
- Також на орбіті проведуть демонстрацію двосторонньої трансляції 3D-проекції голограми за допомогою гарнітури Microsoft HoloLens.
Ці та інші експерименти буде виконано чотирма членами екіпажу, яких Axiom планує доставити на МКС у лютому 2022 року в рамках місії Ax-1.