Хто та як відправиться на МКС в ході місії Axiom Space

Для доставки людей на орбітальну станцію використовуватиметься пілотований корабель SpaceX Crew Dragon. У рамках місії Ax-1 екіпаж відправлять у космічний простір за допомогою ракети-носія Falcon 9.

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Близько двох днів екіпаж проведе у дорозі, після чого корабель зістикується з МКС, де мандрівники проведуть наступні вісім днів. За цей час вони проведуть серію експериментів за сприяння екіпажу станції й з результатами роботи повернуться на Землю.

Щодо членів екіпажу, то ними стали:

  • командир місії та колишній астронавт Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Майкл Лопес-Алегрія;
  • інвестор Марк Паті з Канади;
  • інвестор Ларрі Коннор зі США;
  • та інвестор Ітан Стіббе з Ізраїлю.

Екіпаж Ax-1
Екіпаж Ax-1 / Фото Axiom Space

Усі вони заплатили за участь у місії по 55 мільйонів доларів. Вони також допомогли обрати 25 дослідницьких експериментів, які планують реалізувати за час перебування на МКС.

Чим займатиметься екіпаж на МКС

  • Передбачається проведення серії наукових експериментів, зокрема з використанням стовбурових клітин та визначення впливу космічного простору на процес старіння.
  • Також на орбіті проведуть демонстрацію двосторонньої трансляції 3D-проекції голограми за допомогою гарнітури Microsoft HoloLens.

Ці та інші експерименти буде виконано чотирма членами екіпажу, яких Axiom планує доставити на МКС у лютому 2022 року в рамках місії Ax-1.