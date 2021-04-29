Як скасувати підписку на сервіси та додатки в Google Play: покрокова інструкція

Чимало додатків сьогодні поширюються саме за підпискою. Це стосується і сервісів, які можна регулярно оплачувати через обліковий запис Google. Такий сценарій зручний, однак іноді він може бути пов'язаний з небезпекою для вашого гаманця, особливо, якщо ви забули вчасно скасувати якусь підписку, або ненароком встановили додаток, який самостійно оформив підписку на небажаний сервіс.

За власними підписками потрібно стежити, адже часто стається так, що вони регулярно знімають гроші з вашої банківської картки, а ви можете не звертати на це уваги навіть коли вже перестали користуватися сервісами. Час від часу підписки потрібно перевіряти, чи немає серед них сервісу, яким ви взагалі не користуєтесь.

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Проблемні додатки, які крадуть ваші гроші

Google Play наповнений не лише корисними додатками та іграми. Серед них чимало відверто шкідливих програм, які можуть завдати чимало шкоди. Фахівці з кібербезпеки часто публікують переліки утиліт, які крадуть користувацькі дані або одразу гроші, підписуючи їх на непотрібні сервіси.

Зазвичай такі програми ховаються за яскравими постерами, які вводять користувача в оману і не дозволяють запідозрити шахрайства. Не рідко ці програми ховаються за, здавалося б, безпечними утилітами:

програми для редагування зображень;

скіни для клавіатури;

редактори музики або відео;

збірники шпалер та тем.

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Найкраще такий додаток одразу видалити. Це найбільш дієвий спосіб захистити себе від його активності. Однак не виключено, що він міг оформити вам непотрібну платну підписку, тому для початку варто перевірити це.

Як перевірити та скасувати підписки в Google Play

Спершу варто перевірити власну банківську картку. Це можна зробити за допомогою банківського додатку, або замовити виписку по рахунку в банку. Уважно перегляньте транзакції на предмет невідомих списань, а потім перегляньте список активних підписок в Google Play:

Запустіть Google Play і натисніть на іконку свого профілю; У вікні, виберіть розділ "Платежі та підписки"; Тут виберіть "Передплати" і перевірте, чи немає серед них невідомих, або тих, які ви більше не бажаєте використовувати; Якщо є, просто натисніть навпроти неї на кнопку "Скасувати".



Як скасувати підписку в Google Play / Фото 24 канал

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Взагалі, якщо підписка була оформлена через Google Play і оплата вже пройшла, ви можете вимагати у Google повернути сплачені гроші. Про те, як це робиться, ми розповімо окремо.

Варто зазначити, що розробники шахрайських додатків зазвичай ретельно продумують способи крадіжки грошей, як правило, вони не використовують вбудований в Google Play інструмент проведення платежів, щоб їх в разі чого не можна було відкликати. Тому потрібно уважно стежити за тим, що ви встановлюєте на власний смартфон.