Варто почати з того, що без облікового запису Google ви взагалі не зможете належно користуватися смартфоном. Як повідомляє 24 канал, більшість функцій залишаться недоступними, а встановити застосунки з магазину Google Play не вдасться.

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Може статися так, що вам необхідно терміново видалити гугл акаунт, щоб ваші дані не потрапили не в ті руки. Однак, перед тим, як видаляти обліковий запис, потрібно детально ознайомитися з наслідками таких дій. Після видалення акаунта ви втратите усі дані прив'язані до вашого профіля, а саме:

синхронізовані дані контактів,

календаря,

фото,

документи та листи,

підписки та покупки, оформлені через Google Play, Google Drive, YouTube та інші сервіси,

доступ до сервісів Google.

Фактично видаливши Google акаунт ви зітрете всі дані пов'язані з вашим обліковим записом. Якщо вам потрібно усі ваші дані зберегти перед видаленням акаунта, така можливість передбачена. Все, включно з фотографіями, документами та іншою інформацією можна буде завантажити окремо, але про це згодом.

Як видалити акаунт гугл з телефона

Припустимо, ви не бажаєте позбуватися усіх даних облікового запису, а лише хочете стерти акаунт зі смартфона, наприклад перед продажем, або передаванням у користування рідним чи друзям. В такому випадку все робить доволі швидко. Все, що вам потрібно, дотримуватися наступної послідовності кроків:

Перейдіть у налаштування смартфона. Оберіть розділ "Облікові записи". Виберіть Google. Натисніть на потрібний акаунт. Натисніть на кнопку "Ще" (або три крапки над детальною інформацією про акаунт) та оберіть "Видалити обліковий запис".



Видаляємо обліковий запис Google зі смартфона / Скриншот 24 каналу

Хоч тут і зазначено видалення облікового запису, фактично ви просто виходите з нього на конкретному смартфоні. За необхідності ви знову зможете додати цей же обліковий запис на пристрій використовуючи ваш логін та пароль.

Однак іноді може знадобитися повне видалення саме облікового запису Google, який містить усі ваші дані та записи, про це далі.

Як повністю видалити свій акаунт гугл

Якщо вам потрібно видалити свій обліковий запис Google повністю, а не лише розлогінитися на одному з пристроїв, це можна зробити практично на будь-якому девайсі з доступом до інтернету. Для цього вам лише потрібно знати ваш логін та пароль.

Далі послідовно дотримуємося наступної інструкції: Відкрийте налаштування смартфона. Перейдіть до розділу Google. Натисніть кнопку "Керування обліковим записом Google". Перейдіть на вкладку "Дані та конфіденційність". Далі оберіть "Видалення облікового запису Google". Введіть пароль. Якщо ви хочете зберегти контент, прив'язаний до облікового запису, натисніть кнопку "Завантажити дані" і дотримуйтеся вказівок на екрані. Погодьтеся з умовами видалення та натисніть кнопку "Видалити обліковий запис".

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Повноцінне видалення облікового запису Google з усіма даними / Скриншот 24 каналу



Завершуємо видалення облікового запису Google / Скриншот 24 каналу

Якщо ви хочете видалити обліковий запис Google з ноутбука чи іншого пристрою – вам лише необхідний браузер.

Відкрийте головну сторінку Google і авторизуйтеся, а потім перейдіть до розділу "Керування обліковим записом Google" і виконайте решту дій з попереднього алгоритму.

Після того, як ви завершите усі дії, при повторній спробі увійти до свого акаунта ви побачите повідомлення "Акаунт видалено". Однак не все ще втрачено. Якщо, з якихось причин, вам потрібно буде відновити свій акаунт після видалення – така можливість є.

Як відновити акаунт гугл після видалення

Якщо ви забули пароль до свого облікового запису Google, або вам потрібно відновити його після видалення, після отримання повідомлення про те, що акаунт видалено, натисніть "Спробувати відновити обліковий запис". Далі потрібно дотримуватися інструкцій, які з'являться на екрані.

Важливо! Відновити обліковий запис Google можна протягом 20 днів з моменту його видалення. Далі така можливість зникне, і вам доведеться створювати новий обліковий запис для доступу до сервісів Google.

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Якщо номер телефону прив'язаний до облікового запису, ви можете скористатися кодом підтвердження для відновлення доступу.

Якщо номер прив'язаний не був, вам буде запропоновано перейти за посиланням, яке прийде на резервну адресу електронної пошти, або скористатися іншим способом, натиснувши кнопку "Інше питання".

Сподіваємося наші поради були корисними для вас. Пам'ятайте, що ваш смартфон приховує чимало секретів та неочевидних функцій з допомогою яких ви можете зробити користування телефоном зручнішим. Ми розповідаємо вам про найцікавіші секрети чи додатки у рубриці Поради Техно 24.