Як обрати телефон: на що звернути увагу при покупці нового смартфона

Покупка смартфона – це важлива подія, адже цей пристрій супроводжуватиме вас кожного дня, допомагатиме у роботі та розважатиме. Це вже давно не лише засіб зв'язку, тож обрати гідного та надійного помічника може бути не так просто. Ми підготували для вас кілька коротких порад на що варто звернути увагу при покупці нового смартфона.

Визначаємося, який смартфон нам потрібен

Перш, ніж обрати конкретну модель спершу варто чітко визначити з власними пріоритети. Смартфон сьогодні це вже повноцінний комп'ютер, який ви носите у кишені і який дозволяє виконувати різні завдання.

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Як ми вже зазначали, це не лише засіб зв'язку, а повноцінний робочий інструмент та центр розваг водночас. Зараз за допомогою смартфона можна робити безліч завдань:

забезпечення стільникового зв'язку та інтернет з'єднання;

серфінг в інтернеті;

мобільна фотографія;

ігри та інші розваги;

листування у месенджерах;

портативний офіс;

і навіть мультитул.

Якщо вам потрібен ґаджет під конкретне завдання (наприклад, для фіксації фото та відео), то в першу чергу варто дивитися на пристрої з кращою камерою. А ось у випадку з іграми потрібно дивитися не лише на продуктивність, але й на акумуляторну батарею, адже смартфон, який швидко розряджається навряд чи відмінно підійде для мобільного геймінгу.



Спершу визначаємося, для чого нам смартфон / Фото Jonas Leupe/Unsplash

Ну а для того, щоб відправляти повідомлення у месенджерах і публікувати кілька постів в соціальних мережах, вам навряд чи потрібно витрачати на ґаджет більше, ніж 200 доларів, переплачуючи за потужний процесор та інші не обов'язкові можливості.

Операційна система

Здавалося б вибір полягає лише між Android та iOS пристроями, однак не все так просто. У випадку з Android, наприклад, є кілька версій програмного забезпечення від Google. Головна порада у питанні вибору операційних систем не купувати смартфон зі застарілими версіями прошивок, адже такі ґаджети все ще є на ринку. Те ж стосується і пристроїв під управлінням iOS.

Річ не в тім, що ці версії операційок погані, зовсім ні. Важлива актуальність, яку старі пристрої втрачають дуже швидко. Як наслідок, втрачається підтримка важливих програм до яких ви не зможете отримати доступ. Тож радимо придивитися або до пристроїв на Android 11 (в основному це актуальні флагмани), або хоча б на Android 10. До того ж велика частина таких ґаджетів отримає оновлення до нового Android 12, який представлять вже найближчим часом.

Дизайн та функціональність

Обираючи новий смартфон не варто нехтувати такими важливими аспектами, як дизайн та функціональність, адже ці речі не в останню чергу відповідають за задоволення від користування пристроєм. Одні користувачі віддають перевагу більш округлим лініям, у той час як інші люблять "брутальний" зовнішній вигляд, що характеризується прямими лініями та "гострими" краями.



Дизайн та функціональність – важливі аспекти / Фото Unsplash

Але дизайн йде пліч-о-пліч з функціональністю. Металевий монолітний корпус є стильним та модним, але у деяких випадках не має низки функцій на зразок слотів для карт microSD, роз'єму для навушників і можливості самостійно замінити батарею. Так що нехтувати цими важливими характеристиками не варто.

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Дисплей: розмір та тип матриці

Для тих, хто вибирає смартфон для ігор та перегляду високоякісних відео є сенс звернути увагу на ґаджети з діагоналлю екрана не менше, ніж 5,7 дюйма. Але тут важливий і тип дисплея. На сьогодні ми маємо в основному 2 види екранів:

LCD;

AMOLED.

Основна відмінність між ними полягає у передаванні кольорів. У теорії, РК-екрани, як правило, яскравіші і передають вміст краще, коли розташовані під прямими сонячними променями, у той час як AMOLED дисплей пропонує більш контрастну картинку і насичені кольори.

Для простого серфінгу буде досить і РК-дисплея. А ось для ігор, фільмів і серіалів краще обрати другий варіант.

Технічне оснащення смартфона

Процесор є "серцем" пристрою, від якого залежить загальна продуктивність. Часто саме можливості процесора – це те, що обмежує появу оновлень програмного забезпечення. Скажімо, процесори від Mediatek або Huawei можуть запропонувати хорошу продуктивність. Але частіше та краще Android оновлюється на Snapdragon від Qualcomm. Тож якщо ви хочете якомога довше залишатися "на гребені хвилі", то придивіться до ґаджетів саме до останнього варіанту зі списку.

Якщо говорити про пам'ять, то перш, ніж вибрати модель зі 128 або 512 гігабайтами вбудованої пам'яті, подумайте про те, скільки ви насправді будете використовувати. Ви використовуєте свій смартфон у ролі зовнішнього жорсткого диска, зберігаючи фільми, музику, файли і великі програми? Якщо відповідь "Ні", то вам, ймовірно, вистачить і 64 гігабайти. Не кажучи вже про те, що ви можете скористатися хмарними сервісами, щоб заощадити місце і завжди мати свої файли під рукою, за умови, що у вас є підключення до інтернету.



Обираємо смартфон разом / Фото Unsplash/Daniel Romero

Як правило, розглядаючи смартфони для повсякденних завдань, бажано вибрати щонайменше 4-6 гігабайт оперативної пам'яті, але ось ігровий ґаджет в ідеалі мав би мати вже мінімум 8 гігабайтів.

Щодо батарей, то тут детально зупинятися не будемо. У більшості випадків ви всеодно заряджатимете смартфон щонайменше один раз на день. Якщо ви використовуєте свій смартфон переважно для дзвінків, то вам вистачить акумулятора і на 4500 мАг, але на даний момент 5000 мАг є найкращим рішенням.

Камера

Виробники смартфонів останні кілька років приділяють більше уваги якості та функціям камер (так, тепер їх цілий арсенал), і це дуже важливо для користувачів. Кількість мегапікселів, гібридний автофокус, оптична стабілізація, ручні режими зйомки, спеціальні ефекти, функції для селфі. Деякі смартфони вже впевнено випередили цифрові камери.

Дивитися на кількість мегапікселів сьогодні просто немає сенсу, адже виробники забезпечують смартфони кількома камерами, кожна з яких орієнтована на виконання конкретних завдань. Також чимало уваги приділяється цифровій обробці зображень. Саме алгоритми часто грають вирішальну роль.

Якщо для вас камера не є важливим інструментом, то ви цілком можете орієнтуватися на середній ціновий сегмент, а у деяких випадках і на бюджетні пристрої. Однак, обираючи потужний ґаджет з великою кількістю оперативної пам'яті, на сучасному процесорі та операційній системі ви так чи інакше отримаєте щонайменше дуже непогану камеру, яка задовольнить практично усі ваші потреби.



Смарфтони часто обладнані доволі якісними камерами / Фото Unsplash/Eaters Collective

В іншому випадку (для тих хто у виборі смартфона найперше покладається на камеру) слід звернути увагу на флагмани, а часто на їх прокачені версії, адже саме вони, зазвичай, мають найбільш сучасні камери здатні задовольнити найвимогливіших користувачів. Крім того їх не рідко використовують і професіонали.

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Підсумок

Використовуючи ці короткі поради ви зможете швидко зорієнтуватися та визначити, що вам потрібно. Бажаємо успіху та вдалої покупки!