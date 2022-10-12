Як правильно вибрати павербанк для різних пристроїв: смартфон, ноутбук та планшет

Павербанк – це саме той ґаджет, який потрібно мати поряд практично у будь-якому випадку. Сьогодні це необхідний пристрій у вашій сумці, який допоможе продовжити роботу смартфон, ноутбука чи навушників. Правильний вибір павербанка – це важливо, тож ми вирішили вам допомогти у цій справі.

24 канал підготував кілька простих порад, які допоможуть вам вибрати саме той павербанк, який вам потрібний. Хоч це може здаватися простим завданням, потрібно врахувати кілька важливих аспектів, які допоможуть вам зекономити, та підібрати саме те, що вам потрібно.

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Визначтеся, що вам потрібно

Важлива порада – обирайте павербанк, який підходить до пристрою, який ви хочете зарядити. Обираючи павербанк, зверніть увагу на наступні питання:

Яка ємність необхідна для зарядки вашого пристрою?

Чи підтримує ваш пристрій швидку зарядку?

Якщо ви хочете зарядити ноутбук, то який тип роз'єму має цей ноутбук?

Скільки пристроїв ви хочете зарядити одним павербанком?

Павербанки для смартфонів

Хороший павербанк для смартфона не повинен бути занадто великим, але він повинен мати достатню ємність. Наприклад, павербанк на 10 000 мАг дозволить вам зарядити смартфон приблизно 2 рази. Цього буває достатньо і розміри таких додаткових батарей зазвичай не перевищують сам смартфон.

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Більші моделі на 20 000 мАг і більше, стануть у пригоді для походу на вихідні, або ж якщо ви не зможете зарядити смартфон протягом кількох днів. Однак така батарея матиме більший розмір і переносити її в кишені вже не вийде.



Павербанк для смартфона – корисна, щоденна річ / Фото Unsplash

Багато смартфонів підтримують швидку зарядку. Перевірте, чи підтримує обраний вами павербанк функцію швидкої зарядки чи Power Delivery для iPhone. Це не обов'язково – ваш смартфон заряджатиметься навіть тоді, якщо павербанк не підтримує цих функцій, однак з ними це відбуватиметься в кілька разів швидше.

Зарядка ноутбука

Для того, щоб зарядити ноутбук за допомогою павербанка потрібно три речі.

По-перше, сам павербанк повинен мати ємність не менше 20 000 мАг і звісно ж краще, щоб об'єм був більшим.

По-друге, павербанк повинен підтримувати високу потужність зарядки. Скільки – залежить від ноутбука. Chromebook і MacBook Air вимагають щонайменше 30-ватного павербанка. MacBook Pro 13 дюймів вимагає 61 Вт, MacBook Pro 15 дюймів – 87 Вт, а MacBook Pro 16 дюймів – не менше 96 Вт. Перевірте свій старий зарядний пристрій для ноутбука, щоб дізнатися, яка потужність вам потрібна.

По-третє, перевірте чи сумісний ваш павербанк з конкретною моделлю ноутбука. Може бути, що павербанк підтримує лише зарядку пристрою через роз'єм USB-C. В такому випадку вам потрібно впевнитися, що ваш ноутбук має такий роз'єм і підтримує можливість зарядження батареї з його допомогою.



Для ноутбука потрібен павербанк більшої ємності та потужності / Фото Unsplash

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Павербанки для планшетів

Тут поради практично такі ж, як і при виборі павербанка для смартфона. Єдина особливість, варто обирати павербанк з більшою місткістю, оскільки батарея планшета зазвичай має дещо більшу ємність ніж у смартфона.

Наприклад, з ємністю 20 000 мАг ви зможете зарядити свій планшет від 1 до 1,5 раза. Якщо у вас дуже великий планшет, наприклад, iPad Pro 12,9 дюйма, вибирайте ємність до 27 000 мАг.

Майте на увазі, що павербанки ємністю понад 27 000 мАг не можна брати з собою в літак.

Павербанки для планшетів мають мінімальну потужність 10 Вт, що робить зарядку досить швидкою. Планшети, які підтримують швидку зарядку, такі як iPad (2019) і будь-який iPad Pro, можна зарядити до 50% всього за 1 годину за допомогою павербанка з підтримкою Power Delivery.



Для планшета потрібен майже такий самий павербанк, як і для смартфона / Фото Unsplash

Павербанки для інших пристроїв

Такі пристрої, як навушники, електронні книги та смарт-годинники, зазвичай мають невеликий акумулятор. Тому вам потрібен лише павербанк з ємністю 5 000 мАг і низькою потужністю. Загалом, для цього підійде будь-який павербанк. Майте на увазі, що ви, ймовірно, використовуєте свій павербанк для зарядки, наприклад, навушників і смартфона. Ось чому вам слід вибрати хороший павербанк для смартфона, з декількома USB-портами. Це буде більш розумно, ніж купувати невеликий додатковий павербанк для ваших аксесуарів.

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Існують також великі та ємні акумулятори, які є фактично екстренним джерелом живлення. Вони згодяться, наприклад, якщо в будинку довго відсутня електроенергія, або ж ви їдете туди, куди її немає, але пристроїв для зарядки у вас кілька.

Зазвичай такі батареї мають кілька портів для зарядки включаючи повнорозмірну розетку та потужність в 220 вольт, що дозволить вам підключити будь-який зарядний пристрій та поновити заряд кількох ґаджетів одразу.