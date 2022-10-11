Кіберполіція рекомендує захиститися від кібератак: важливі поради

Ворог атакує не лише на фронті, але й у кіберпросторі. Саме тому кіберполіція вирішила нагадати про важливі правила поводження у мережі, які допоможуть підвищити власну безпеку.

Як повідомляє 24 канал, у телеграмі української Кіберполіції з'явилися важливі правила спрямовані для підвищення безпеки користувачів у мережі. Ці прості поради допоможуть вам не стати жертвою хакерів.

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Правила безпеки в інтернеті

Використовуйте надійні, складні паролі, різні для кожного ресурсу. Обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію.

Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними можуть ховатися фішингові ресурси.

Також радимо не пересилати у месенджерах конфіденційну інформацію та фото документів.

Програми та застосунки потрібно завантажувати лише з офіційних джерел, використовувати ліцензійне програмне та антивірусне забезпечення.

Забороніть віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейдіть на контрактне обслуговування.

Не зайвим буде здійснення регулярного резервного копіювання даних.



Поради від Кіберполіції / Фото Українська Кіберполіція

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