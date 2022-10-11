Як повідомляє 24 канал, у телеграмі української Кіберполіції з'явилися важливі правила спрямовані для підвищення безпеки користувачів у мережі. Ці прості поради допоможуть вам не стати жертвою хакерів.
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Правила безпеки в інтернеті
- Використовуйте надійні, складні паролі, різні для кожного ресурсу. Обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію.
- Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними можуть ховатися фішингові ресурси.
- Також радимо не пересилати у месенджерах конфіденційну інформацію та фото документів.
- Програми та застосунки потрібно завантажувати лише з офіційних джерел, використовувати ліцензійне програмне та антивірусне забезпечення.
- Забороніть віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейдіть на контрактне обслуговування.
- Не зайвим буде здійснення регулярного резервного копіювання даних.
Поради від Кіберполіції / Фото Українська Кіберполіція
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