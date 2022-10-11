Як повідомляє 24 канал, у телеграмі української Кіберполіції з'явилися важливі правила спрямовані для підвищення безпеки користувачів у мережі. Ці прості поради допоможуть вам не стати жертвою хакерів.

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Правила безпеки в інтернеті

  • Використовуйте надійні, складні паролі, різні для кожного ресурсу. Обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію.
  • Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними можуть ховатися фішингові ресурси.
  • Також радимо не пересилати у месенджерах конфіденційну інформацію та фото документів.
  • Програми та застосунки потрібно завантажувати лише з офіційних джерел, використовувати ліцензійне програмне та антивірусне забезпечення.
  • Забороніть віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейдіть на контрактне обслуговування.
  • Не зайвим буде здійснення регулярного резервного копіювання даних.


Поради від Кіберполіції / Фото Українська Кіберполіція

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Ми неодноразово наголошували на важливості виконання правил безпеки в інтернеті і публікували відповідні матеріали з порадами та лайфхаками.

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