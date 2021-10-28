Як увімкнути нічний режим на Google Chrome
Джерело:24 канал
Під час роботи на комп'ютері вночі може виникнути проблема із надмірною яскравістю монітора. Та якщо яскравість екрана можна зменшити, то білий колір чорним від цього не стане, а тому все одно буде "різати око". Та у браузера Google Chrome є вихід.
Першочергово, що можна зробити – це встановити нову тему, використавши Веб-магазин Chrome. Проте це не завжди зручно, адже, наприклад, темні кольори можуть знадобитися користувачу лише тимчасово, а стару тему змінювати не хочеться. Тут на допомогу приходять розширення.
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Темний режим для Google Chrome / Скриншот 24 канал
Розширення для Google Chrome
У веб-магазині Chrome можна знайти кілька додатків, які допоможуть замінити світлі кольори на темні, знизивши навантаження на очі вночі. В рамках експерименту, журналісти Техно 24 протестували один з них – Dark Reader
Меню налаштувань Dark Reader / Скриншот 24 канал
Розширення для браузера майже повністю заміщує світлі кольори на темні. Але, якщо користувачу це не до вподоби, то, використовуючи спеціальні повзунки в меню розширення, можна підлаштувати кольорову гаму під себе.
- Dark Reader дозволяє змінювати звичайну палітру кольорів на темну.
- Налаштовувати інтенсивність кольору: від повністю чорного до сірого.
- Налаштовувати контраст.
- Використовувати та регулювати відтінок коричневого кольору – сепію. Звісно, у меню розширення можна налаштувати інтенсивність.
- Налаштовувати інтенсивність сірого кольору.
Усі ці налаштування забезпечать підлаштування кольорової гами під користувача та вбережуть очі від надмірної напруги вночі через яскраві світлі кольори.