Згідно із сучасною домінантною теорією утворення Місяця, наявністю супутника ми маємо бути вдячні гіпотетичній планеті Тейя. Мільярди років тому це космічне тіло, яке мало розміри, близькі до розмірів Марса, врізалося у Землю. Внаслідок зіткнення Тейя, ймовірно, злилася із протоземлею. Та у навколишній простір було викинуто велетенську кількість речовини, яка під дією гравітації зібралася до купи, утворивши Місяць. Деякі науковці вважають, що у Землі того часу існувала навіть система кілець. У новому дослідженні мовиться, що зіткнення було. Але не одне.

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Сучасна теорія формування Місяця: дивитись відео

Нова теорія формування Місяця

У дослідженні вказується на те, що сучасна ударна модель формування Місяця передбачає, що зіткнення відбулося на невеликій відносній швидкості. Ця ж теорія, яка багато разів підтверджувалася завдяки комп'ютерному моделюванню, показує, що Місяць мав сформуватися переважно з уламків саме Тейї, а не Землі.

Та це суперечить дослідженням місячного реголіту, який вдалося роздобути американським астронавтам у рамках програми "Аполлон", радянським автоматичним міжпланетним станціям за програмою "Луна" та китайській АМС Chang'e 5.

Дослідження місячного ґрунту показують, що ізотопна хімія Місяця та Землі майже однакова. Тобто, Місяць утворився з уламків Землі, а не гіпотетичної Тейї.

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Покращена ударна теорія

Науковці пропонують нову теорію. Згідно з нею, удар таки відбувся. Планета, яка близька за розмірами до Марсу, врізалася у Землю.

Та Тейя, на відміну від "стандартної теорії", не була поглинута Землею, а немов відскочила у простір, втративши значну частину енергії. Приблизно через мільйон років, говорять вчені, планета повернулася, щоб знову зіткнутися із Землею. Та цього разу відносні швидкості були значно меншими, ніж під час першої "зустрічі".

Таким чином, завдяки двом ударам, матеріал Тейї та Землі змішався, утворивши Місяць. Сама гіпотетична планета була поглинута Землею.

Ця теорія також поясню те, чому ізотопний хімічний склад Венери та Землі відрізняється, хоча мав би бути схожим – Земля та Місяць складаються зі змішаного матеріалу Тейї та самої Землі.