Якщо на Землі долина річки утворюється довго, протягом десятків років, поки вода вимиває Землю, то на Марсі такі долини утворилися майже миттєво. Сталося це, на думку вчених, через проломи у кратерах, в яких накопичувалася вода. Тобто, це було більше схоже на повінь, ніж на звичайну земну річку.

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Глобальна мапа Марсу, на якій видно долини "повеневих річок" (білий колір) / Фото Phys.org

Річкова система Червоної планети

Кратерів на Марсі існує багато: великих та малих. Деякі з них мільярди років тому накопичили воду, утворивши кратерне озеро.

Та з часом рівень води ставав усе більшим. Через це вона або проривала стіну кратера, або ж переливалася через край. Це спричиняло цілі марсіанські повені, які, на думку вчених, носили масовий та катастрофічний характер.

Щоб підтвердити свою теорію, науковці проаналізували 262 марсіанських кратери, які колись містили воду. Звісно, існували й "помірні річки", які текли повільно.

Та велика частина виявлених річкових долин утворена саме катастрофічними потоками рідини, які утворилися через проломи у стінах. На таких ділянках середня глибина річища має глибину вдвічі більшу, ніж у звичайних "помірних річок".

Такі повені розмивали велетенську кількість порід та відносили їх нижче по течії. Цікавим видається факт, що усі такі "повеневі річки" утворилися приблизно в один й той самий геологічний час.