Як українців обманюють, щоб отримати фото руйнувань, техніки, та військових

Сьогодні війна триває не лише на фронті, але й в інформаційному просторі. Росія використовує проти України усю можливу зброю, цинічно бреше, обманює і маніпулює.

Так, до людей все частіше звертаються незрозумілі особи під виглядом представників ЗМІ чи організацій та намагаються отримати фото руйнувань, військових або техніки. Вони розповідають, що це потрібно для ілюстрації статтей, створення NFT колекцій чи для будь-якої іншої мети.

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Зараз критично важливо не вестися на такі маніпуляції та не відправляти нікому ніяких фото за жодних умов. Пам'ятайте, так ви можете грати на руку ворогові, а це становить загрозу життю нашим громадянам.

Чому це важливо

Ворог неодмінно використає отриману інформацію проти військових та цивільного населення. Фото пошкоджених внаслідок обстрілу споруд, військових чи техніки можуть бути використані для коригування вогню чи атаки.

Ніколи не фотографуйте техніку та військових ЗСУ і не відправляйте нікуди такі фото. Якщо у вас виявлять такі зображення, то вважатимуть диверсантом.

Техніку ворога також краще не фотографувати, особливо, якщо вас можуть помітити. Втім, якщо ви точно знаєте, що перебуваєте у безпеці та хочете допомогти нашим військовим, які віддано захищають Україну, обережно сфотографуйте ворожі позиції й техніку, якщо це можливо з кількох ракурсів.

Куди відправляти

За жодних умов нікому не відправляйте ці фото. Виключенням є офіційний телеграм-бот кіберполіції "Народний месник".

Сюди потрібно надсилати наступні дані:

Розташування міток;

Пересування техніки;

Виявлені не розірвані боєприпаси;

Перебування диверсантів.

У Телеграмі вже є кілька десятків ботів зі схожою назвою, тому будьте пильні. Адреса офіційного бота кіберполіції виглядає так



Офіційний чат-бот кіберполіції в телеграмі "Народний месник" / Скриншот 24 каналу

Збір інформації про злочини Росії

Також в Україні нещодавно почав працювати чат-бот, за допомогою якого можна фіксувати воєнні злочини російських окупантів. Автори ініціативи повідомляють, що всі матеріали будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Що потрібно фіксувати

пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури;

поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;

факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;

факти захоплення/пограбування вашого майна;

факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;

факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;

використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;

використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

Куди відправляти

Усі дані відправляйте у спеціальний чат-бот в телеграмі під назвою "TRIBUNAL.UA".



Тут збираємо свідчення злочинів Росії для Гааги / Скриншот 24 каналу