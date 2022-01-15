Як українці надсилали повідомлення й телефонували у 2021 році: статистика Viber

Компанія Rakuten, яка розробляє месенджер Viber, опублікувала результати використання свого продукту у 2021 році в Україні. Додаток зберігає лідерські позиції на нашому ринку.

2021 рік в огляді від Rakuten Viber в Україні – це 3100 повідомлень та понад 200 дзвінків щосекунди. А також переписки у групових чатах та розповсюдження чат-ботів.

Цікаво Робот Jet Bot AI+ чи бездротовий вертикальний Jet – як вибрати пилосос Samsung

Статистика Viber

В 2021 році українці відправили через Viber 97,5 мільярда повідомлень.

Це приблизно 3100 повідомлень щосекунди.

Кількість повідомлень зросла на 11 відсотків у порівнянні з 2020 роком.

Найбільше повідомлень українці відправляють на популярні свята: Новий рік та 8 березня.

Загалом близько 20 відсотків усіх повідомлень через Viber надсилаються в Україні, що робить країну однією з ключових для месенджера.

За даними компанії, протягом року в Україні було здійснено понад 6,7 мільярда дзвінків, тобто понад 200 дзвінків на секунду. Кількість дзвінків в Україні зросла на 11,5 відсотків у порівнянні з 2020 роком. Піковими датами, коли українці телефонували один одному найбільше, стали Новий рік та 8 березня, як і у випадку із повідомленнями.

Групові чати, якими Viber відомий в Україні, у 2021 році налічували майже 19 мільйонів учасників. Отже, приблизно дві третини всіх користувачів смартфонів в Україні були учасникам хоча б одного групового чату в Viber.

Серед рекордсменів року — стікери: протягом року українці відправили понад 3,8 мільярда стікерів через Viber. Це на 13% більше, ніж 2020 року. Більше за всіх виросли чат-боти — їх стало на 27 відсотків більше у порівнянні з 2020 роком.

Крім цього, у Rakuten Viber оприлюднили статистику щодо використання своїх AR-масок. Це нова функція в месенджері, в Україні вона з’явилась у жовтні. З того моменту українці зробили фото або відео із AR-масками Viber понад 14 мільйонів разів.

Які маски Viber стали найпопулярнішими в Україні у 2021 році? "Нескінченний стіл" — маска-гра, в якій користувач повинен ловити матусині вареники, котлети та інші домашні страви, стала найпопулярнішою маскою в Україні. "Тигрова" маска, створена в рамках партнерства із Всесвітнім фондом дикої природи (WWF), посіла друге місце. На третій сходинці — маска із Санта-Клаусом, вона потрапила до топу під час новорічних свят.

Цього року українці продовжували обмежувати особисті контакти через пандемію, тож Viber допомагав робити спілкування онлайн живим та емоційним. Понад 30 відсотків усіх повідомлень у Viber українці відправляють з картинками, стікерами та відео. Люди шукають емоційні та веселі способи залишатися на зв'язку один з одним: чи то знімаючи вітання другові у масці з тигром, чи то відправляючи мамі фото у масці зі смішною шапкою та кажучи: "Мамо, я поїв і в шапці". Минулого року ми додали нові корисні функції для спілкування, у 2022 їх буде більше; це означає більше кумедних способів проявити себе і сказати "привіт" максимально персоналізовано,

— каже Атанас Райков, старший директор EMENA у Rakuten Viber.



Найпопулярніші способи спілкування українців у Viber у 2021 році / Фото Viber

