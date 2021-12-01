Як українці користуються мобільним зв'язком: дослідження Google та AppsFlyer

Мобільний зв’язок швидко стає ключовим компонентом економічного зростання для бізнесу Центральної та Східної Європи. Це пов'язано, як зі зростанням популярності смартфонів, пандемією COVID-19, перспективами впровадження 5G та іншими факторами.

Згідно зі звітом The Mobile Economy Europe 2021, очікується, що до 2026 року мобільний трафік передачі даних у регіоні збільшиться в п’ять разів, що більше, ніж у Західній Європі та Північній Америці.

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Відповідний звіт "Екосистема мобільних додатків Центральної та Східної Європи", який підготувала компанія AppsFlyer спільно з Google, пропонує результати дослідження, як саме ці тенденції вплинули на екосистему мобільних додатків у Центральній та Східній Європі, зокрема в Україні.

Як в Україні змінився мобільний зв'язок за останні роки

За результатами дослідження, загальна кількість встановлень додатків в Україні зросла на 31%, а витрати на них – на 42%.

Кількість встановлень програм на Android збільшилася на 33%, а на iOS на 19%.

Оскільки COVID-19 різко змінив способи взаємодії споживачів із банками та управління своїми грошима, дослідження показало помітне зростання в Україні встановлень додатків для контролю особистих фінансів – на 82%.

Це найбільший підйом в цьому секторі серед всіх країн, де проводилося дослідження.

Через обмеження, пов'язані із COVID-19, додатки для електронної комерції також отримали поштовх, оскільки люди більше зверталися до своїх телефонів, щоб купувати товари. У період із липня 2020 року до січня 2021 року, напередодні святкового періоду, кількість встановлень додатків для покупок зросла на 63%, а витрати через них зросли на 43% за той же період.

Витрати у додатках зросли на 42% на Android і на 60% на iOS проти минулого року.



На обох платформах понад 20% цих витрат припало на січень та лютий 2021 року під час святкового періоду.



При цьому за період з січня по вересень 2021 року витрати у додатках Android та iOS знизилися на 31% і 46% відповідно.

Оскільки люди витрачають більше часу на своїх телефонах, завантажуючи додатки, дохід від реклами у додатках зріс на 288% проти минулого року. У період з квітня до вересня 2021 року дохід від реклами у додатках на iOS зріс на 9%, тоді як на Android – на 31%.

У звіті проаналізовано 1200 додатків та 700 мільйонів завантажень у 8 країнах регіону (Білорусь, Чеська Республіка, Греція, Угорщина, Казахстан, Польща, Румунія, Україна) у період з липня 2020 року до вересня 2021 року. Коли у звіті мовиться про порівняння з минулим роком, порівнюються результати 3 кварталу 2020 року з 3 кварталом 2021 року, якщо не вказано інше.